常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



靖娟基金會說，相關單位應建立針對國人幼童專屬的人因工程人體計測數據，不僅可用於建築公共場所等相關法規，也適用兒童遊戲設施與產品等相關規範。

靖娟基金會執行長林月琴表示，台灣該有一套國人幼童的人體計測數據，唯有建立人因工程數據，才能訂定符合國人幼童適用的各項標準。經濟部標檢局採行的兒童遊戲場國家標準為例，台灣遊具的攀爬網縫隙規範，採美國標準，不得超過43公分，這個數據是參考美國幼童肩寬47公分訂定，我國幼童肩寬平均僅38公分。

她說，國人幼童人因工程數據的建立，對幼童使用產品、遊戲場、甚至公共場所建築規範，都有相當高參考意義，但政府不重視，訂定規範多便宜行事，直接參考國外標準，導致台灣至今還沒有自己的幼童人因工程數據。

她表示，現行的CNS12642、CNS12643標準，是依ASTM美國幼童人因工程數據訂定出的標準，以美國為例，長期蒐集幼童人體計測數據，包括基本肩寬、手長、頭圍、連手指長、指圍數據都有，以盪鞦韆的鎖鍊為例，美國的國家標準，盪鞦韆鍊縫隙須小於0.5公分、或大於1.5公分，美幼童指圍數據為約0.8公分，運用數據訂定規範，不會讓孩子的手在遊戲時卡進縫隙。