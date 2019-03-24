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兒童安全座椅無統計數據 靖娟基金會：只罰不教效果差

2019-03-24 11:45聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

兒童安全座椅加裝情形政府竟無統計數據！靖娟基金會認為，沒有統計無法得知家長加裝情況，而警方執法又因民怨壓力開罰較少，多為道德勸說，基金會呼籲政府應多與民眾溝通，讓民眾了解未加裝之風險來提升兒童安全。

靖娟基金會執行長林月琴表示，兒童安全座椅法規自93年9月起開罰，當時曾強力執法，因此許多家長開始加裝兒童安全座椅，但過一段時間後，兒童安全座椅的銷售量就下跌了，後來即便罰鍰提高，但因不少父母抱怨加裝花錢等，導致警方在執法的時候多以道德勸說為主，較少開罰。

林月琴坦言，台灣法律多從加重罰則來預防，無法讓家長真正理解加裝兒童安全座椅的重要性。她舉例，在國外除了強力執法外，如美國的醫院都會有專門宣導如何使用安全座椅的服務，告訴你如果沒有安全座椅或是正確安裝，可能會造成孩子哪一些部位的損傷，但台灣只有開罰，家長並不知道沒有加裝的嚴重性，每次都等到車禍發生才檢討，「能夠先行預防的風險，政府應多跟民眾說明」。

林月琴說，她曾遇到一位生了3女1子的媽媽來諮詢兒童安全座椅，她說自己3個女兒從來沒坐過安全座椅，也沒發生什麼事，但上次她開車急煞時，兒子突然往前衝撞到擋風玻璃，她才驚覺事情的嚴重性。

林月琴表示，台灣沒有統計數據，家長也不知道安裝的情況，呈現一種「你要不要裝隨便你」，無法養成安裝兒童安全座椅的習慣，安裝也只是避免被罰錢，這樣僥倖的心態，恐怕只是造成更多原本可以避免受傷的兒童遭受到無法挽回的傷害。

兒童安全座椅加裝情形政府目前無統計數據。本報資料照片
兒童安全座椅加裝情形政府目前無統計數據。本報資料照片
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