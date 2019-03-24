風險降75% 蔣萬安將修法2歲以下採後向式兒童安全座椅

2019-03-24 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



靖娟基金會力推「後向式兒童安全座椅」，認為「前向式」不夠安全，易造成嬰兒搖晃症候群而導致腦傷。國民黨立委蔣萬安根據國外研究資料指出，後向式相較前向式，風險大大降低75％，他建議國內應將使用後向式座椅的年齡上調至2歲以下兒童（國內目前為0到1歲），未來將提出修法因應。

蔣萬安表示，為什麼要兒童安全座椅要坐後向比較安全？其實歐美國家為此做過許多撞擊安全測試，許多數據都顯示出兒童的頭頸最為脆弱，尤其頭部占嬰兒身體比例的25％，如果發生車禍兒童受到撞擊往前傾，反作用力會讓脊椎跟頸部晃動比較厲害而導致受傷，後向坐椅因它的設計是完全包覆與支撐兒童的頸部跟脊椎，發生撞擊時兒童會往後仰，有了安全座椅在後面支撐不會傷害到他的頭頸。

蔣萬安根據國外研究資料指出，後向式兒童安全座椅比前向式的風險大大降低75％，不過台灣目前的法規僅規範到1歲以下或10公斤以下兒童使用後向式，1歲以上就未強制規定。蔣萬安說，但目前包括美國紐約州、加州都已立法規範至少2歲以下兒童必須使用後向式，歐盟則是15個月內。所以它認為，我國應至少將年齡上調到2歲以下兒童的安全座椅都朝向後向的擺放，確保兒童行車的安全。