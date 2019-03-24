聽到多重疾病兒叫媽媽 她決定勇敢面對

2019-03-24 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



「隱形的翅膀，讓夢恆久比天長，留一個願望，讓自己想像。」來自台東，個性如同歌詞般正向、樂觀的排灣族女孩恩庭，在台上唱出悅耳嘹亮的歌聲。家中收入不穩經濟弱勢的她，期許未來能當獸醫保護動物，她與其他22位遭逢逆境的兒童，今受家扶基金會獲選為自強兒童表揚，期許能在困境中繼續堅持夢想。

家扶基金會設立至今已近七十年，深耕國內兒童服務，幫助超過21萬名弱勢兒少自立。今舉行全國自強兒童表揚活動，獲選的23位自強兒童，有的是家中經濟困境、身體疾病、單親等，都是遭逢逆境卻不畏懼，勤奮向學並勇於面對挑戰，而獲得家扶鼓勵。

「我未來想成為一名籃球員。」來自宜蘭喜歡運動的宏杰，以手語緩緩比出未來夢想。一出生即有小耳症的他，同時檢查出右面神經失調、聽力缺損及脊椎側彎等多重疾病，除造成雙耳聽力障礙，得以手語溝通外，在成長發展上較為遲緩；自小更接受多次手術，以避免內臟等器官因受擠壓而影響生命。

宏杰媽媽盧秋珮說，宏杰因基因染色體異常，一出生就有許多先天障礙，尤其發現他聽不到時，當下真的無法接受，以淚洗面了至少兩年。但聽到宏杰學會簡單話語，喊她一聲「媽媽」時，她決定勇敢面對。

更讓她開心的是，宏杰今年14歲了，面對這麼多不變，從沒表達過不滿，也願意走入人群。對於宏杰的未來，盧秋珮說「關關難過關關過」，只希望宏杰健康、平安長大，就是她一生所願。講到此處，盧媽媽又潸然淚下。

從小在椰子攤長大的冠妤，從兩歲時就在家中椰子攤協助媽媽販售，讓媽媽可以喘口氣。冠妤回憶小時難忘回憶說，曾在小學三年級下課後騎著腳踏車要趕去攤子途中，被路上的野狗追咬而摔倒，手腳因此骨折需打鋼釘固定，但她沒有因此而退縮，仍持續至攤子上幫忙，讓媽媽感到相當窩心。