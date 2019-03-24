科博館赴澳參加世界科學節 澎湖藍洞驚豔外國人

2019-03-24 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台灣團隊走向國際又一例！World Science Festival（世界科學節）在澳洲布里斯本登場，科博館團隊是本屆科學節唯一的亞洲團隊，格外引人注意。

World Science Festival每年在紐約舉辦，至今已超過10年，昆士蘭博物館獲得2016至2021年舉辦世界科學節的獨家許可。

World Science Festival是科學界盛事，每年吸引各國共襄盛舉。

科博館團隊這次結合館內展覽與歷年研究，跟大家介紹澎湖藍洞等台灣獨特地形地貌、原住民文化、保育動物石虎等，讓世界看見美麗的台灣。

策劃人科博館助理研究員王斌威表示，澳洲與台灣的地形地貌差異不小，台灣的地震等天然災害，在澳洲是比較難感受的，而台灣與災害共存反而獨特，從關懷土地的角度看待世界。

科博館副館長周文豪指出，「澎湖藍洞是千萬年的地質聖殿，我們用藍洞跟世界打招呼！」

科博館吸引大批澳洲、印尼、日本、尼泊爾等民眾體驗科博館帶來的科學演示與澎湖藍洞VR，科博館除現場演示火箭車與萬花筒、帶民眾彩繪石虎活動，也介紹台灣保育動物與科學展覽，更把握機會推廣臺灣自然與人文之美，外交部代表特別到場感謝科博館團隊遠赴澳洲，以教育進行交流的用心。

駐布里斯本台北經濟文化辦事處秘書胡家甄表示，非常高興看到台灣的科博館團隊到澳洲參與澳洲盛事，期許未來科博館能持續與澳洲當地交流。

現場演示人員王寶晶、莊舒雲、高依虹於活動期間教當地民眾自製火箭車、萬花筒等科學教具，寓教於樂講解牛頓運動定律，提到表示這次帶來的活動都是在台灣很受歡迎的「經典款」，搭配贈送科博館吉祥物百合布比小禮與館內辦過的太陽系展覽小物，受到澳民熱烈迴響。