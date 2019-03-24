吃綠色蔬菜散步看花 春天到多養肝

2019-03-24 11:14 中央社 台北24日電



春分剛過，近日天氣多變，中醫師吳明珠今天說，春天養生重點為養陽氣、注重養肝，建議作息要早睡早起，多吃綠色蔬菜，且因肝經起於足、開竅於目，多散步、賞花有助養肝。

春分是人體陰陽平衡的重要節氣，開業中醫師吳明珠受訪表示，春分過後，春夏的陽氣開始升發，人體的血液循環和激素分泌增強，情緒波動也大，加上氣溫經常多變，容易導致人體陰陽平衡失調，可能誘發高血壓、心臟病以及眩暈、失眠等症狀。

吳明珠也說，春分後雨水增多、濕度大，體弱者容易生病，舊病者也容易復發，春分時節一定要重視養生保健。尤其人體五行春季與五臟的肝相對應，肝屬木，木頭燃燒生火，若沒有養好肝就容易上火。同時也是調整胃氣的好時機，最好能透過飲食養生。

春季養生重點是「養陽氣」。吳明珠說，作息最好早睡早起，不要做熬夜、生氣動怒等傷害陽氣的事。飲食不要吃太燥、辛辣、過於進補的食物，如薑母鴨、麻油雞都應少吃。

可以多吃綠色養肝的食物，包含綠豆芽、花椰菜、毛豆、高麗菜、菠菜等。另外，因為春天是花開的季節，也推薦喝花草茶、菊花茶、枸杞茶等，都非常適合。

吳明珠說，因肝經起於足、開竅於目，常走路散心看花，也是疏解肝氣、養肝的好方法。

一般體質者只要靠飲食調整、散步看花就能保養身體，但不同體質還有不同的養生方法。吳明珠建議，如果常感冒、常感疲憊的氣虛體質者，除飲食調養，還要適量運動，有補氣作用。如果常腹瀉的陽虛體質，應注意溫補。容易皮膚乾燥、眼睛乾澀、口乾者，可多吃百合、芝麻。

有黑眼圈、女性會痛經、皮膚容易出現瘀血斑點者，可吃一些紫菜、海藻、黑豆、山楂。容易生粉刺、有口臭、小便黃的濕熱體質者，可適量吃冬瓜、西瓜、黃瓜、苦瓜等。如果容易情緒低落、失眠，除可喝黃花菜雞蛋湯、麥片牛奶，利用春分時節郊遊踏青也有舒心效果。