親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

休旅車離奇墜落5層樓高架橋 警方證實男子酒駕殞命

吃綠色蔬菜散步看花 春天到多養肝

2019-03-24 11:14中央社 台北24日電

春分剛過，近日天氣多變，中醫師吳明珠今天說，春天養生重點為養陽氣、注重養肝，建議作息要早睡早起，多吃綠色蔬菜，且因肝經起於足、開竅於目，多散步、賞花有助養肝。

春分是人體陰陽平衡的重要節氣，開業中醫師吳明珠受訪表示，春分過後，春夏的陽氣開始升發，人體的血液循環和激素分泌增強，情緒波動也大，加上氣溫經常多變，容易導致人體陰陽平衡失調，可能誘發高血壓、心臟病以及眩暈、失眠等症狀。

吳明珠也說，春分後雨水增多、濕度大，體弱者容易生病，舊病者也容易復發，春分時節一定要重視養生保健。尤其人體五行春季與五臟的肝相對應，肝屬木，木頭燃燒生火，若沒有養好肝就容易上火。同時也是調整胃氣的好時機，最好能透過飲食養生。

春季養生重點是「養陽氣」。吳明珠說，作息最好早睡早起，不要做熬夜、生氣動怒等傷害陽氣的事。飲食不要吃太燥、辛辣、過於進補的食物，如薑母鴨、麻油雞都應少吃。

可以多吃綠色養肝的食物，包含綠豆芽、花椰菜、毛豆、高麗菜、菠菜等。另外，因為春天是花開的季節，也推薦喝花草茶、菊花茶、枸杞茶等，都非常適合。

吳明珠說，因肝經起於足、開竅於目，常走路散心看花，也是疏解肝氣、養肝的好方法。

一般體質者只要靠飲食調整、散步看花就能保養身體，但不同體質還有不同的養生方法。吳明珠建議，如果常感冒、常感疲憊的氣虛體質者，除飲食調養，還要適量運動，有補氣作用。如果常腹瀉的陽虛體質，應注意溫補。容易皮膚乾燥、眼睛乾澀、口乾者，可多吃百合、芝麻。

有黑眼圈、女性會痛經、皮膚容易出現瘀血斑點者，可吃一些紫菜、海藻、黑豆、山楂。容易生粉刺、有口臭、小便黃的濕熱體質者，可適量吃冬瓜、西瓜、黃瓜、苦瓜等。如果容易情緒低落、失眠，除可喝黃花菜雞蛋湯、麥片牛奶，利用春分時節郊遊踏青也有舒心效果。

若是肥胖、感覺肢體困重的痰濕體質者，可多吃冬瓜、蘿蔔、海藻、海帶。過敏體質者可多吃時令蔬果，也可試試在假日時只吃早晚兩餐，或以稀粥、水果代替一頓正餐的方法來減輕腸胃負荷；少喝酒，避免給肝臟帶來過大的負擔，也可喝些菊花茶、金銀花茶、玫瑰花茶等清肝明目。

中醫師吳明珠今天說，春天養生重點為養陽氣、注重養肝，建議作息要早睡早起，多吃綠色...
中醫師吳明珠今天說，春天養生重點為養陽氣、注重養肝，建議作息要早睡早起，多吃綠色蔬菜，且因肝經起於足、開竅於目，多散步、賞花有助養肝。報系資料照片
分享

失眠中醫

相關新聞

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

聽到多重疾病兒叫媽媽 她決定勇敢面對

2019-03-24 11:36

影／敦睦艦隊到基隆港 小小禮兵操槍萌翻了

2019-03-24 11:16

毛小孩沒藥用? 藥師公會建議改採負面表列

2019-03-24 12:01

常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54

糾結6年未解 動物用人藥再掀波

2019-03-24 11:48

兒童安全座椅無統計數據 靖娟基金會：只罰不教效果差

2019-03-24 11:45

風險降75% 蔣萬安將修法2歲以下採後向式兒童安全座椅

2019-03-24 11:41

科博館赴澳參加世界科學節 澎湖藍洞驚豔外國人

2019-03-24 11:28

白沙屯、大甲媽遶境 台鐵加開疏運班次

2019-03-24 11:23

清明連假驗車廠休假 規定期限內驗車免受罰

2019-03-24 09:30

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

今天清晨低溫下探14度 周二才放晴

2019-03-24 00:29

小傷口勿疏忽 7旬嬤10次手術救腳掌

2019-03-24 00:11

新北免費保肝篩檢 湧逾2千人

2019-03-24 00:03

疼痛遲遲不好？ 可能缺乏維他命

2019-03-23 23:46

男大生器捐 6家庭重生

2019-03-23 23:36

防撞預警系統／保命符？視成效 雙北警：這錢不能省

2019-03-23 23:36

防警被追撞 基隆採購預警系統救命

2019-03-23 23:30

全民練「5功」 降低罹癌風險

2019-03-23 23:08

「與AI對話」決賽結果揭曉 兩千萬獎金留給下個高手

2019-03-23 20:23

妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01

日鋼琴家手指不適影響彈奏 台灣醫師找到病因

2019-03-23 19:43

眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40

倡導閱讀風氣 教育部規畫推動720座以上的社區共讀站

2019-03-23 18:50

蒙娜麗莎也被KUSO！5幅「搞笑世界名畫」 河堤變有趣更好拍

2019-03-23 18:29

與AI對話擂台賽 台大電資學院師生打敗業界奪冠

2019-03-23 17:57

「肝」嘸聽到？定期檢驗很重要 保肝保命要趁早

2019-03-23 17:53

北部明天下探14度 全台濕冷到下周二才放晴

2019-03-23 17:37

影／國旅「春遊補助」 業者：申請複雜消費者熱情減

2019-03-23 17:36

長庚器捐追思會 千名家屬與受贈者與會

2019-03-23 15:10

原廠藥退場兒童醫武器變少 盼設藥價保護機制

2019-03-23 14:46

影／向偉大的舞者致敬 宜蘭訂3月24日為羅曼菲日

2019-03-23 14:38

擔憂蔬果農藥殘留 農委會教清洗撇步

2019-03-23 14:37

公路客運票價蘊釀漲價 初審建議漲幅15~20%

2019-03-23 14:34

新女性聯合會家防社工突遭解雇 北市勞動局：已違法

2019-03-23 14:22

化療後噁心想吐 營養師建議吃較酸、鹹的冷食

2019-03-23 14:12
看更多

熱門文章

男大生器捐救6個家庭 父想兒淚直流：我知道你在

2019-03-23 13:52

北部明天下探14度 全台濕冷到下周二才放晴

2019-03-23 17:37

香皂又流行起來了！為什麼？

2019-03-23 12:58

殺破狼周運勢／水瓶小人遠離 雙魚桃花盛開

2019-03-24 00:00

日鋼琴家手指不適影響彈奏 台灣醫師找到病因

2019-03-23 19:43

眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40

退化性關節炎患者長期戴護膝 醫師：非正確方式

2019-03-23 12:19

與AI對話擂台賽 台大電資學院師生打敗業界奪冠

2019-03-23 17:57

沾醬烤出鬆軟口感！日本60年老店「江戶川」鰻魚飯 4月17日首登台

2019-03-23 15:22

不明疼痛治不好 研究顯示可能缺乏維他命

2019-03-23 12:43

飲食、活動一樣老婆膝蓋卻卡卡 醫師答案讓丈夫好心疼

2019-03-23 12:22

中部以北濕涼到明天 周二起迎接好天氣

2019-03-24 09:36

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

擔憂蔬果農藥殘留 農委會教清洗撇步

2019-03-23 14:37

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

每日星座運勢／雙子人逢喜事精神爽 有財運不貪多

2019-03-24 00:00

公路客運票價蘊釀漲價 初審建議漲幅15~20%

2019-03-23 14:34

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01

影／國旅「春遊補助」 業者：申請複雜消費者熱情減

2019-03-23 17:36

老婦腳背綠豆大傷口 未及早就醫竟險截肢

2019-03-23 13:36

37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35

化療後噁心想吐 營養師建議吃較酸、鹹的冷食

2019-03-23 14:12

「懷石料理」配無敵海景！美食觀光列車「一萬三千尺物語」4月6日上路

2019-03-23 16:27

蒙娜麗莎也被KUSO！5幅「搞笑世界名畫」 河堤變有趣更好拍

2019-03-23 18:29

「肝」嘸聽到？定期檢驗很重要 保肝保命要趁早

2019-03-23 17:53

體驗浪漫鐵道環島 台鐵「仲夏寶島號」4/1開賣

2019-03-23 10:59

興大就博會53家企業大廠、釋出4000個工作機會

2019-03-23 14:11

今天清晨低溫下探14度 周二才放晴

2019-03-24 00:29

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-23 21:37

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

「與AI對話」決賽結果揭曉 兩千萬獎金留給下個高手

2019-03-23 20:23

影／向偉大的舞者致敬 宜蘭訂3月24日為羅曼菲日

2019-03-23 14:38

清明連假去哪玩？劍湖山對中3碼身分證只要99元

2019-03-24 09:30

【童言童語】蔡宛芳／那妳吃呀

2019-03-24 06:00

公部門短期職缺 身障者搶登記

2019-03-23 23:28

上臉書猛蒐男友的前女友們...到底要怎樣才能做到雲淡風輕？

2019-03-24 09:39

疼痛遲遲不好？ 可能缺乏維他命

2019-03-23 23:46

玫瑰控快掃貨！「歐舒丹玫瑰花園香氛系列」3款香氛霧可玩混搭

2019-03-23 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top