清明掃墓 小心草叢有恙蟲奪命

2019-03-24 10:16 中央社 台北24日電



台灣全年都有恙蟲病例發生，每年都從4月至5月開始流行。疾管署提醒，清明節將至，民眾掃墓容易接觸到恙蟲孳生環境，務必穿長袖衣褲、手套、長靴做好保護。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，台灣全年都有恙蟲病病例發生，於每年4至5月病例開始增加，6至7月為高峰期。

2015至2018年統計資料顯示，全國各縣市都有恙蟲病病例報告，每年病例數約350例至500例之間，其中以台東縣、澎湖縣、花蓮縣、高雄市及金門縣較多。

疾管署統計，今年截至3月15日為止，共計40例恙蟲確定病例，個案感染地以宜蘭縣（11例）最多，其次為花蓮縣（9例）。

疾管署副署長羅一鈞說，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。

恙蟲病潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。如果沒有妥善治療，恙蟲病可能致命。

羅一鈞表示，清明時節將至，民眾掃墓祭祖時，容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，而增加感染恙蟲病的風險，加上今年清明節適逢連續假期，民眾赴郊外踏青、露營或從事親山等戶外活動，也有暴露於感染恙蟲病的風險。

疾管署提醒，民眾在掃墓或野外活動時如有接觸到草叢環境，務必做好自我防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET或Picaridin防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。

離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬，如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷參考。