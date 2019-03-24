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小英出訪都有事？ 1個烏龍、1句嘴砲引軒然大波

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55聯合報 記者趙容萱╱即時報導

60歲丁姓男子年輕時從事營建業，5年前因工作吸入過多粉塵肺病變，呼吸困難，左肺接受移植手術，今年3月再因呼吸困難掛急診，接受右肺器官移植手術，昨天出院，並參與中國醫藥大學附設醫院器官捐贈感恩追思音樂會。他說，肺部器捐人數不多，去年全國14例，他能二度接受器捐獲得重生，相當幸運，2次移植隔5年，開刀都是5日，5是他的幸運數字。他感謝器捐者和家屬的大愛，承諾會愛惜身體，好好的活著，不能浪費捐贈者的愛心。

中國附醫器官捐贈感恩追思音樂會昨天登場，現場播放社工室製作的「最閃亮的那顆星」影片，追悼器捐者，不少家屬看到器捐者生前身影，頻頻拭淚，在中國附醫器捐中心院長鄭隆賓帶領下，與會來賓、醫療團隊合唱「感恩的心」、「感謝你的愛」 ，並前往器官捐贈紀念牌前默禱與獻花，見證生命延續的意義。

丁姓病患說，他5年前幸運獲右肺捐贈，在當年的10月5日接受右肺移植手術，去年左肺惡化，再度因呼吸困難掛急診，由於肺部器捐人數不多，原本以為人生要畫上休止符，他還打電話向女兒道別，沒想到隔天，也就是本月5日，再度獲得大愛捐贈，成功置換左肺，2次移植隔5年，開刀都是5日，「5是他的幸運數字」。他今天出院，特別出席這場追思會，要表達感謝，也承諾會好好健康的活著，不能浪費捐贈者的愛心。

中國附醫器捐中心院長鄭隆賓指出，在台灣等待移植的病患及捐贈者相距懸殊，讓許多面臨器官衰竭的病患，因等不到器官而死亡。目前台灣有9628人正在等候器官捐贈，其中肝臟移植等候者1119人，腎臟移植等候者更高達7427人，希望藉此活動呼籲社會大眾，踴躍響應器官捐贈，讓即將殞落的生命繼續發光發亮。

丁姓病患（中）二度接受肺臟器官移植，他今天在女兒的陪伴下參與追思會，感謝器捐者和...
丁姓病患（中）二度接受肺臟器官移植，他今天在女兒的陪伴下參與追思會，感謝器捐者和家屬的大愛，並承諾要愛惜身體，好好的活著，不能浪費捐贈者的愛心。記者趙容萱／攝影
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器官捐贈手術音樂會

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