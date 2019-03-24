2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



60歲丁姓男子年輕時從事營建業，5年前因工作吸入過多粉塵肺病變，呼吸困難，左肺接受移植手術，今年3月再因呼吸困難掛急診，接受右肺器官移植手術，昨天出院，並參與中國醫藥大學附設醫院器官捐贈感恩追思音樂會。他說，肺部器捐人數不多，去年全國14例，他能二度接受器捐獲得重生，相當幸運，2次移植隔5年，開刀都是5日，5是他的幸運數字。他感謝器捐者和家屬的大愛，承諾會愛惜身體，好好的活著，不能浪費捐贈者的愛心。

中國附醫器官捐贈感恩追思音樂會昨天登場，現場播放社工室製作的「最閃亮的那顆星」影片，追悼器捐者，不少家屬看到器捐者生前身影，頻頻拭淚，在中國附醫器捐中心院長鄭隆賓帶領下，與會來賓、醫療團隊合唱「感恩的心」、「感謝你的愛」 ，並前往器官捐贈紀念牌前默禱與獻花，見證生命延續的意義。

丁姓病患說，他5年前幸運獲右肺捐贈，在當年的10月5日接受右肺移植手術，去年左肺惡化，再度因呼吸困難掛急診，由於肺部器捐人數不多，原本以為人生要畫上休止符，他還打電話向女兒道別，沒想到隔天，也就是本月5日，再度獲得大愛捐贈，成功置換左肺，2次移植隔5年，開刀都是5日，「5是他的幸運數字」。他今天出院，特別出席這場追思會，要表達感謝，也承諾會好好健康的活著，不能浪費捐贈者的愛心。