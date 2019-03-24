原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



現行兒童用藥中抗生素也已出現「武器不足」情形。 （網路照片） 分享 facebook

原廠藥陸續宣布退出台灣，連最後一線抗生素用藥也因健保砍價撤台，醫師預言這只是開始。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎說，救命藥撤台，兒童用藥近年也有類似情形，多次向政府建言，設立保護機制，卻從未見其作為，衛福部健保署回應將成立任務小組，並建立審視機制。

兒童用藥與成人用藥不同，李秉穎說，兒童藥物的選擇，是視兒童的接受度而定，並非像成人開什麼藥就吃什麼藥。曾有名男童因中耳炎高燒不退，開立抗生素糖漿，卻因味道令童作噁抗拒服藥，只好改開其他抗生素治療。

現行兒童用藥中抗生素也已出現「武器不足」情形，多種兒童專用抗生素都僅剩下零星選擇，當上述問題再次發生時，醫師除醫治患者，還得想方法讓患者服藥。

李秉穎說，近年會出現這麼多原廠救命藥被砍價到退場，一是學名藥不被信任，二是官員不曉得該藥在臨床的重要性，若同時有學名藥就砍，建議政府若要設計保護機制，應與臨床醫師籌組委員會，細緻舉列臨床用藥重要性，如後線抗生素、特殊急救用藥等類別，於議價時多做保護。

健保署長李伯璋回應，未來於共擬會中，會要求同仁在議價時，同時審視該藥品於各家醫院的使用情形，也將仔細審閱藥品於臨床的使用狀況，另特別針對兒童用藥、醫材等都得小心處理。