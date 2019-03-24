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結合平地醫療…媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38聯合報 記者陳婕翎／台北報導

疾管署結合平地醫療，一旦發現設籍在原鄉、卻沒有結核病篩檢病史的民眾，建議照X光檢...
疾管署結合平地醫療，一旦發現設籍在原鄉、卻沒有結核病篩檢病史的民眾，建議照X光檢查。 圖／聯合報系資料照片
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終結結核病，被專家詬病「死命篩檢」、「搞錯方向」，解決山地在籍不在戶問題，衛福部疾管署結合平地醫療，一旦發現設籍在原鄉，卻沒有結核病篩檢病史，建議患者照Ｘ光檢查，至今透過試辦計畫已篩檢兩千人，並揪出確診案例，還有患者是因媽媽看婦產科，意外揪出全家染結核病案例。

長期住在南投埔里鎮的阿雄母親，身體不適赴婦產科就診，醫師發現她設籍在原鄉，透過雲端藥歷等發現她從未做過結核病篩檢，建議照Ｘ光檢查，結果醫師簡介結核病，卻讓她想到阿雄已咳嗽多月，帶兒子一同檢查，意外發現全家都染結核病。

衛福部疾管署慢性傳染病組組長黃彥芳表示，為解決山地鄉在籍不在戶導致結核病延遲診斷，透過資料發現，原鄉在籍不在戶民眾多會聚集在原鄉山下城鎮，開始與原鄉周邊大城鎮的醫療院所合作，不分科別醫師若發現患者設籍原鄉，醫院資訊系統自動印出結核病介紹及Ｘ光檢查建議，由醫師或診間護理師將資料給民眾。

疾管署預計至明年底止，卅五歲至六十四歲原鄉民眾，每三年做一次Ｘ光檢查比率，從四成九提升至五成五，六十五歲以上從四成提升至五成。

國衛院名譽研究員蘇益仁表示，台灣是全球核菌株種最多單一國家，全球五種結核菌株，台灣就有四種，原住民多感染荷蘭珠，五十歲以下肺結核患者，主要流行北京現代株，是目前公認細菌毒性及抗藥性最強的結核菌株。

雖紐西蘭、澳洲等國都致力於降低原住民結核病發生率，但台灣結核病趨勢與這些國家不同，防疫策略理應不同，台灣的防疫策略應更加重視漢人，找出潛伏感染者，預防性投藥。

結核病醫師患者

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