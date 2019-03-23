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男大生器捐 6家庭重生

2019-03-23 23:36聯合報 記者趙容萱／台中報導

丁姓病患（中）二度接受肺臟器官移植，他昨天在女兒的陪伴下參與追思會，感謝器捐者和...
丁姓病患（中）二度接受肺臟器官移植，他昨天在女兒的陪伴下參與追思會，感謝器捐者和家屬的大愛。 記者趙容萱／攝影
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「子傑，我知道你現在在現場！」22歲男大學生「子傑」去年6月上完大學最後一堂課返家途中車禍腦死，父母忍痛器捐給6個病患，共6個家庭受惠。子傑的父親昨天出席中國醫藥大學附設醫院器官捐贈感恩追思音樂會致詞時說，器捐等同兒子還活在世上，兒子生前熱心助人，他和妻子很安慰能為兒子做器捐的決定，讓受捐的家庭帶來希望。

中國附醫器捐中心院長鄭隆賓說，台灣目前有9628人正在等候器官捐贈，等待移植的病患及捐贈者相距懸殊，讓許多面臨器官衰竭的病患，因等不到器官而死亡，盼藉由活動呼籲社會大眾踴躍響應器官捐贈。

子傑的爸爸回想，兒子在家中排行老么，去年6月車禍，送醫搶救2天，當醫師判定兒子腦死，兒子連句道別的話都來不及向家人說，但想到兒子熱心助人，決定器捐。

子傑的媽媽心疼兒子器捐後身體空空的，家人和親友將所有想對子傑傾訴的話語、關懷和感謝，化作一字一句的祝福，放進不織布縫製而成的心臟、肺臟、肝臟以及腎臟中，一針一線細密縫緊了思念，讓他如最初般無暇而圓滿離去。

子傑的爸爸說，家人決定器捐，是因受捐者身上有兒子的器官，等同兒子還活在世上，兒子熱心助人，把歡笑帶給朋友，從兒子出殯有200人送行得到印證，兒子器捐化小愛為大愛，讓受捐的家庭可以帶來希望，他和妻子很安慰能為兒子決定器捐，遺愛人間。

60歲丁姓男子5年來2度接受肺移植手術，昨天參與追思會。他說，肺部器捐人數不多，去年全國14例，他能二度獲器捐得到重生，相當幸運，他感謝器捐者和家屬的大愛，承諾會好好的活著，不能浪費捐贈者的愛心。

器官捐贈車禍大學生

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