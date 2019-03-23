大手筆！ 總統拚外交 新光送帛琉「手術室」

2019-03-23 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



總統蔡英文出訪南太友邦，第一站抵達帛琉拚外交，新光醫院顧問楊國卿以及副院長洪子仁隨行，今代表醫院捐出「手術室」給帛琉國家醫院，幫助提升帛琉整體醫療水準，照顧帛琉國人。

新光醫院從2007年起與帛琉展開「台帛醫療合作」，協助當地學童的營養計畫、緊急醫療轉診、預防醫學等，2015年起更協助提升帛琉的手術室水準，前後捐贈帛琉亟需的醫療設備，如電燒刀、移動式超音波等，同步安排帛琉的醫護人員來台研習。

新光醫院副院長洪子仁表示，帛琉過去要進行重大手術，需要等美國、台灣的醫療團隊造訪時才能進行，或是必須要轉診到周邊其他國家，患者得舟車勞頓，新光醫院除了定期會派駐醫療團駐診，也逐年協助帛琉的醫療設備更新。

洪子仁說，此行捐贈的儀器有複合式手術床、麻醉機、生理監視器、術後病人體溫管理系統、移動式吸引機、24小時心電圖儀、醫用手術頭燈等，將一套完整的手術室提供給當地。