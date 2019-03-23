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大手筆！ 總統拚外交 新光送帛琉「手術室」

2019-03-23 21:43聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

總統蔡英文出訪南太友邦，第一站抵達帛琉拚外交，新光醫院顧問楊國卿以及副院長洪子仁隨行，今代表醫院捐出「手術室」給帛琉國家醫院，幫助提升帛琉整體醫療水準，照顧帛琉國人。

新光醫院從2007年起與帛琉展開「台帛醫療合作」，協助當地學童的營養計畫、緊急醫療轉診、預防醫學等，2015年起更協助提升帛琉的手術室水準，前後捐贈帛琉亟需的醫療設備，如電燒刀、移動式超音波等，同步安排帛琉的醫護人員來台研習。

新光醫院副院長洪子仁表示，帛琉過去要進行重大手術，需要等美國、台灣的醫療團隊造訪時才能進行，或是必須要轉診到周邊其他國家，患者得舟車勞頓，新光醫院除了定期會派駐醫療團駐診，也逐年協助帛琉的醫療設備更新。

洪子仁說，此行捐贈的儀器有複合式手術床、麻醉機、生理監視器、術後病人體溫管理系統、移動式吸引機、24小時心電圖儀、醫用手術頭燈等，將一套完整的手術室提供給當地。

新光醫院的健檢中心今年也將成為與帛琉健保合作的第一家特約預防保健院所，結合台北市觀光資源，讓健康的帛琉民眾只要自費購買機票飛來台灣，即能享受重裝備、高規格、高CP值之健康檢查服務。盼能透過醫療軟實力穩固邦誼。

在總統蔡英⽂與帛琉總統湯⽶米雷蒙傑索⾒證下，新光醫院捐出手術室，盼能提升帛琉的醫...
在總統蔡英⽂與帛琉總統湯⽶米雷蒙傑索⾒證下，新光醫院捐出手術室，盼能提升帛琉的醫療⽔準。圖／新光醫院提供
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帛琉手術患者

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