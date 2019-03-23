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妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01聯合報 記者王燕華╱即時報導

不少老人家都有趾甲增厚、雞眼等足部問題，花蓮門諾醫院建議，除了每天檢視足部有無異狀外，只要沒有傷口，一星期可以泡腳一到兩次，不但促進長輩足部血液循環，也可趁泡腳軟化厚腳皮、指甲，再趁機磨平、修剪，保養長輩雙足。

花蓮門諾醫院表示，患有慢性疾病再加上不懂如何護理足部的長輩，就容易出現香港腳、灰指甲或是厚繭、雞眼等疾病，而患有糖尿病、中風腎臟病等慢性疾病的長者，更可能造成嚴重的併發症。

門諾護理之家督導江筱蕙建議，只要長輩腳部無傷，每星期可以泡腳一到兩次，每次約15分鐘即可，水溫保持在攝氏41至43度左右，泡完腳記得要擦乾，尤其趾縫最容易被忽略，一定要保持乾燥，之後再塗上凡士林等較滋潤的乳液，避免足部太乾燥而龜裂受傷。

她提醒，長輩足部有厚腳皮、老繭時，千萬不要急著剪，可以泡腳讓腳皮軟化後，再用洗澡巾輕輕磨平。修剪指甲時，可使用一般指甲剪，但不要用剪刀、刀皮，以免剪破造成傷口；修剪時應從中間往兩邊剪，剪成圓弧型，也不要修得太平、太短，若是修得太平，指甲長長後可能會刺進肉裡，造成嵌甲，可能導致細菌感染。

此外，腳底若長水泡，切勿刺破，否則容易感染，若有雞眼，症狀輕微可嘗試用市售的貼片，如果症狀比較嚴重，還是要求醫。

江筱蕙提醒，長輩們因為末梢神經循環差，容易感覺雙腳發冷，在第一線照護時經常遇到，有些長輩喜歡以電熱毯、熱水袋或是暖暖包等保暖足部，但因感覺比較遲鈍，還沒發現溫度太高，就被燙傷。她建議，可以穿厚一點、不要太緊的居家保暖襪就好，千萬不要用熱水袋等來敷腳部。

如何照顧長輩足部健康，花蓮門諾醫院建議，除了每天檢查，也可泡腳促進血液循環。圖／...
如何照顧長輩足部健康，花蓮門諾醫院建議，除了每天檢查，也可泡腳促進血液循環。圖／花蓮門諾醫院提供　　
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