妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



不少老人家都有趾甲增厚、雞眼等足部問題，花蓮門諾醫院建議，除了每天檢視足部有無異狀外，只要沒有傷口，一星期可以泡腳一到兩次，不但促進長輩足部血液循環，也可趁泡腳軟化厚腳皮、指甲，再趁機磨平、修剪，保養長輩雙足。

花蓮門諾醫院表示，患有慢性疾病再加上不懂如何護理足部的長輩，就容易出現香港腳、灰指甲或是厚繭、雞眼等疾病，而患有糖尿病、中風、腎臟病等慢性疾病的長者，更可能造成嚴重的併發症。

門諾護理之家督導江筱蕙建議，只要長輩腳部無傷，每星期可以泡腳一到兩次，每次約15分鐘即可，水溫保持在攝氏41至43度左右，泡完腳記得要擦乾，尤其趾縫最容易被忽略，一定要保持乾燥，之後再塗上凡士林等較滋潤的乳液，避免足部太乾燥而龜裂受傷。

她提醒，長輩足部有厚腳皮、老繭時，千萬不要急著剪，可以泡腳讓腳皮軟化後，再用洗澡巾輕輕磨平。修剪指甲時，可使用一般指甲剪，但不要用剪刀、刀皮，以免剪破造成傷口；修剪時應從中間往兩邊剪，剪成圓弧型，也不要修得太平、太短，若是修得太平，指甲長長後可能會刺進肉裡，造成嵌甲，可能導致細菌感染。

此外，腳底若長水泡，切勿刺破，否則容易感染，若有雞眼，症狀輕微可嘗試用市售的貼片，如果症狀比較嚴重，還是要求醫。