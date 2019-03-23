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日鋼琴家手指不適影響彈奏 台灣醫師找到病因

2019-03-23 19:43聯合報 記者羅真╱即時報導

享譽樂壇的男高音吳文修逝世10周年，中華民國聲樂家協會日前舉辦感恩紀念音樂會，由吳文修的夫人、日籍鋼琴家吳明美擔任伴奏。許多人不知道，61歲的吳明美（原名：港明美）三年前曾因手指莫名不適影響彈奏，好些日子只能減少彈奏古典樂曲、改彈難度相對容易的流行樂曲，所幸在台灣醫師治療下順利緩解疼痛，如今又能在舞台上自信演出。

榮新診所疼痛科主治醫師梁恆彰說，吳明美約莫在50歲時就感到彈琴的雙手不太對勁，手指不再像過去靈活，手臂擺動幅度也感覺受限。她在日本自行購買貼布、就醫打了類固醇，但症狀不見起色，疼痛感越來越明顯。

梁恆彰說，會感到痛，可能是關節受損、肌肉發炎或是神經病變，必須對症治療才會見效。舉例來說，針對關節受損，骨科醫師可能依嚴重程度決定是否置換關節；針對肌肉急性發炎，復健科醫師可能開立止痛消炎藥，痠痛貼布也有幫助；針對大神經問題，神經外科醫師可能使用神經阻斷術等方法處理。

經痛還有可能是極微細的神經出了問題。梁恆彰說，吳明美遭遇的情形跟許多音樂家類似，他們長期高頻率地使用手指頭彈奏樂曲，手指頭內的細微神經、肌肉與肌腱容易因摩擦發生小發炎，當下不會有明顯異狀，但發炎後會產生修復組織，過多的修復組織就會演變成沾黏，進而壓迫並麻痺神經，因此才會有後續肌肉疼痛與手指頭卡卡的情形。

由於肉眼看不見細微神經，因此治療這種微細神經沾黏無法動用手術，但可嘗試透過局部注射的方式緩解。

吳明美先後來台接受三次治療，治療後動一動、感受治療成效，再回頭與醫師討論調整注射部位或注射劑量。沒有服藥，也未製造新的傷害，漸漸重返過去的肢體靈活度。

梁恆彰說，多數找不出明確病因的慢性疼痛都屬神經痛，但神經痛可能的發生原因相當多元，適當的治療方式也不同。舉例來說，肩頸痛可能來自腹部問題，只是疼痛隨著神經轉移而在肩頸發生，因此貼貼布、給人按摩肩頸的效果終將差強人意。因此，建議有慢性疼痛卻找不出病因的民眾，可考慮進一步至疼痛科就診諮詢。

日籍鋼琴家手指不適影響演奏，來台治療，台灣醫師替他找出病因。圖／本報資料照片
日籍鋼琴家手指不適影響演奏，來台治療，台灣醫師替他找出病因。圖／本報資料照片
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醫師經痛修復

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