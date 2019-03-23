眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



市面上好多洗眼液，眼睛需要洗嗎？台北市立聯合醫院中興院區醫務長、眼科專任主治醫師蔡景耀說，洗眼液往往含有水分、電解質、幫助血管收縮與較不具刺激性的清潔成分等，因此可同時達到滋潤與清潔的效果，對於長時間暴露在外頭，或是剛經過空氣品質糟糕的地方的人們，它有洗淨與緩解乾癢之效。

蔡景耀說，其實，淚水就是很好的滋潤液，也因為淚水中具有抵抗力的蛋白，因此能減少眼睛發炎受傷的風險。只是現代人往往長時間盯著手機螢幕、電腦螢幕、電視螢幕，專注時間過長而忘記眨眼，可能使淚液擠出的量不足，也使淚水無法均勻分布到整個眼球表面，因釀成乾澀不適。

因此，平日裡就得注意，長時間使用3C產品或讀書考試時，要記得不時眨眨眼。若發生眼睛乾澀，可選擇相對溫和的人工淚液；若長時間暴露在外頭，或是剛經過空氣品質糟糕的地方，回家宜徹底清潔眼睛周圍與睫毛根部位置的髒汙，必要時可選用洗眼液加以輔助。

蔡景耀說，使用洗眼液前要留心使用說明書，已經有眼睛發炎的患者，如結膜炎、青光眼、眼睛出血、剛開完刀患者等都不適用，因為可能干擾到常規治療。