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眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40聯合報 記者羅真╱即時報導

市面上好多洗眼液，眼睛需要洗嗎？台北市立聯合醫院中興院區醫務長、眼科專任主治醫師蔡景耀說，洗眼液往往含有水分、電解質、幫助血管收縮與較不具刺激性的清潔成分等，因此可同時達到滋潤與清潔的效果，對於長時間暴露在外頭，或是剛經過空氣品質糟糕的地方的人們，它有洗淨與緩解乾癢之效。

蔡景耀說，其實，淚水就是很好的滋潤液，也因為淚水中具有抵抗力的蛋白，因此能減少眼睛發炎受傷的風險。只是現代人往往長時間盯著手機螢幕、電腦螢幕、電視螢幕，專注時間過長而忘記眨眼，可能使淚液擠出的量不足，也使淚水無法均勻分布到整個眼球表面，因釀成乾澀不適。

因此，平日裡就得注意，長時間使用3C產品或讀書考試時，要記得不時眨眨眼。若發生眼睛乾澀，可選擇相對溫和的人工淚液；若長時間暴露在外頭，或是剛經過空氣品質糟糕的地方，回家宜徹底清潔眼睛周圍與睫毛根部位置的髒汙，必要時可選用洗眼液加以輔助。

蔡景耀說，使用洗眼液前要留心使用說明書，已經有眼睛發炎的患者，如結膜炎、青光眼、眼睛出血、剛開完刀患者等都不適用，因為可能干擾到常規治療。

另外也不宜太頻繁使用，頻繁使用可能將眼球上的油脂與蛋白質狠狠洗去，但油脂是淚腺穩定分泌淚液的元素、蛋白則具有抵抗力，過度清潔並不利眼睛健康。

眼睛到底該不該使用市售洗眼液，醫師表示，淚水就是最好的滋潤液。圖／本報資料照片
眼睛到底該不該使用市售洗眼液，醫師表示，淚水就是最好的滋潤液。圖／本報資料照片
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