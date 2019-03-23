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倡導閱讀風氣 教育部規畫推動720座以上的社區共讀站

2019-03-23 18:50聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

自1899年台灣樟腦、食鹽兩項物資被收入專賣事業以來，迄今已120周年，國立台灣圖書館今天舉辦「統治者的煉金術─館藏舊籍專賣類書展」開幕典禮，展出館藏中的專賣類史料。教育部政務次長范巽綠致詞時表示，教育部正積極推動國家級圖書館能結合地方圖書館、學校圖書館，彼此合作；另外亦積極成立社區共讀站，建構全方位的學習平台，目前已規畫推動720座以上的社區共讀站，希望透過社區共讀站倡導閱讀風氣，營造書香社會。

范巽綠致詞時，肯定國台圖每年辦理的四季閱讀公園活動深具意義，也很成功，對於鼓勵民眾閱讀及營造書香社會頗具實質成效。

范巽綠以芬蘭為例說明圖書館對於教育的重要性，范巽綠說，學生在校園接受教育以外，也積極利用圖書館、社區資源等持續學習。台灣三座國立圖書館中，國台圖以台灣學資料為特色之一，一方面是公共圖書館，另一方面亦是研究型的圖書館，定位明確。

范巽綠指出，108年新課綱即將實施，在實施之前，各校可以依據課綱規定發展校訂課程，若有以台灣學為特色的課程規畫及設計，國台圖即可予以協助，並發揮圖書館的功能，以館藏支援教學所需。

國台圖表示，本次特展除了展出專賣類重要刊物《臺灣の專賣》之外，亦特別展出曾任台灣總督府專賣局長的池田幸甚的相關史料，以及池田幸甚家屬所提供的珍貴照片。本特展自即日起展出至8月11日止，歡迎民眾、學校前來觀賞，若有需要導覽者，事前洽國台圖人員，即可安排導覽。

自1899年台灣樟腦、食鹽兩項物資被收入專賣事業以來，迄今已120周年，國立台灣...
自1899年台灣樟腦、食鹽兩項物資被收入專賣事業以來，迄今已120周年，國立台灣圖書館今天上午舉辦「統治者的煉金術─館藏舊籍專賣類書展」開幕典禮，展出館藏中的專賣類史料。圖／國台圖提供
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圖書館教育部課綱

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