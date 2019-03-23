「肝」嘸聽到？定期檢驗很重要 保肝保命要趁早

2019-03-23 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



肝病一直是國人健康最大的隱形殺手，新北市副市長陳純敬及新北市衞生局長陳潤秋，今到新北市秀峰高中出席「汐止區免費肝炎肝癌大檢測」活動，一同呼籲民眾重視肝臟檢驗的重要性，參與民眾反應熱烈，人數突破2000人。

國際扶輪與衛生單位以及肝病防治學術基金會合作，在汐止秀峰高中舉辦「免費肝炎及肝癌大檢測」活動，吸引超過2000名民眾參與，一早校門口就擠滿人潮，排隊等待檢測的人龍也從學校中庭排到校門口，反應非常熱烈。

陳純敬表示，新北市一向重視衛生醫療環境及醫療品質的提升，由於新北市有近400萬人口，為了能照顧到偏遠、交通不便地區民眾具現代化的就醫環境，因此，大力推動「社區到點式」健康檢查服務。

「想要保肝，第一步就是要驗Ｂ、Ｃ肝」肝基會執行長楊培銘教授指出，即便是在大台北地區，民眾仍普遍缺乏肝病防治的正確觀念，尤其對肝病知識大多是一隻半解，往往等到肝病末期，許多症狀都出現後，才發現為時已晚。楊說，希望透過這次免費保肝篩檢活動，提升民眾如何正確保肝的意識，讓患者落實主動進行篩檢、積極就醫、早期治療三步驟，提升Ｃ肝治療率，幫助患者早日脫離「肝」苦。