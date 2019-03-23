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林百里演講勇敢面對AI新世界

2019-03-23 17:36聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

龍應台基金會【思沙龍】講座「勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察」由龍應台主持，下午邀請廣達董事長林百里演講AI人工智慧，鼓勵年輕人尋求未來。

龍應台基金會【思沙龍】講座「勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察」由龍應...
龍應台基金會【思沙龍】講座「勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察」由龍應台主持，下午邀請廣達董事長林百里演講AI人工智慧，鼓勵年輕人尋求未來。記者曾吉松／攝影
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龍應台基金會【思沙龍】講座「勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察」由龍應...
龍應台基金會【思沙龍】講座「勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察」由龍應台主持，下午邀請廣達董事長林百里演講AI人工智慧，鼓勵年輕人尋求未來。記者曾吉松／攝影
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龍應台基金會【思沙龍】講座「勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察」由龍應台主持，下午邀請廣達董事長林百里演講AI人工智慧，鼓勵年輕人尋求未來。記者曾吉松／攝影
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龍應台基金會【思沙龍】講座「勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察」由龍應台主持，下午邀請廣達董事長林百里演講AI人工智慧，鼓勵年輕人尋求未來。記者曾吉松／攝影
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龍應台基金會【思沙龍】講座「勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察」由龍應台主持，下午邀請廣達董事長林百里演講AI人工智慧，鼓勵年輕人尋求未來。記者曾吉松／攝影
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龍應台基金會【思沙龍】講座「勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察」由龍應台主持，下午邀請廣達董事長林百里演講AI人工智慧，鼓勵年輕人尋求未來。記者曾吉松／攝影
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