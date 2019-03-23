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長庚器捐追思會 千名家屬與受贈者與會

2019-03-23 15:10聯合報 記者簡浩正╱即時報導

長庚醫院今舉辦器捐感恩追思會，來了近千位捐贈者家屬與受贈者與會。家屬分享為親人決定捐贈器官，總是難掩承受的壓力，藉由參加追思會，與其他捐贈家屬互動取暖，才能逐漸釋懷。

去年底在國道執勤時，遭後方車輛追撞重傷不治的國道實習員警王黃冠鈞，其家屬也到場。說到王黃冠鈞剛分發到國道楊梅分隊實習卻發生事故，儘管不捨，還是決定器捐，捐出心臟、肝臟、腎臟、眼角膜及血管。冠鈞媽媽表示，「冠鈞生命所成就的超乎我們所想，讓破碎的生命得以再次聳立大地外，也希望讓民眾重新省思國道警察們沉重使命」。

有捨，也有得。因肺臟移植而獲新生的林淑華小姐，今代表受贈者向器官捐贈者家屬表達感謝與獻花。林小姐表示，她罹患的是罕見疾病「原發性肺動脈高壓」，發病時會胸痛、無法呼吸，而她幸運的等到器捐移植，在進行手術後開始復健療程，謝謝在場捐贈者的大愛，她才有站在這裡的機會。

長庚醫院表示，台灣對過世者有「死留全屍」的傳統觀念，認為會影響投胎，讓器官捐贈觀念的推動進展緩慢；而近年器捐風氣逐漸打開，民眾對器官捐贈觀念才逐漸被接受。

據長庚醫院統計，去年器官捐贈者有55位，大體老師有18位，共73位。捐贈者各有不同的生活背景，有社會中堅、築夢青年、公職人員、也有辛苦雙親，他們在人生謝幕之際，仍以大愛加惠他人，成就許多生命的重生，也引導醫學生探索曲折的醫學智慧。

器官捐贈國道

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