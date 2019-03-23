影／向偉大的舞者致敬 宜蘭訂3月24日為羅曼菲日

2019-03-23 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



國際知名舞者羅曼菲是宜蘭人，為藝術、舞者培育等有諸多貢獻， 宜蘭市公所今天辦追思會，向這位偉大的舞者致敬，市長江聰淵並宣布，訂每年3月24日為羅曼菲日，籌辦舞蹈比賽與演出，延續與推廣文化藝術。

羅曼菲出生於宜蘭，蘭陽女中、臺灣大學外國語文學系畢業，擁有紐約大學舞蹈碩士學位，是國際知名舞者、編舞家與舞蹈教育工作者，2006年3月24日病逝。

為紀念羅曼菲，宜蘭縣政府在宜蘭演藝廳水畔舞台設置了羅曼菲的雕像，呈現她旋舞的風貌，市公所今天辦追思會，市長江聰淵等人獻花，羅曼菲在蘭陽女中的學妹、舞者唐稏璇獻上旋舞，向羅曼菲致敬。

江聰淵更宣布，羅曼菲是蘭陽所孕育出來的一顆閃耀的星辰，宜蘭市公所將把3月24日訂為「羅曼菲日」，會規劃舉辦舞蹈比賽，彰顯羅曼菲女士從小所累積的經驗與努力，透過專業的舞蹈與在杏壇上的耕耘與教學，將表演藝術的美好傳遞給觀眾，並將珍貴的舞蹈精隨與技藝傳承給許多新一代的藝術家。