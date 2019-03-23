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原廠藥退場兒童醫武器變少 盼設藥價保護機制

2019-03-23 14:46中央社 台北23日電

原廠藥陸續退出台灣，可能影響兒童用藥。兒科醫師李秉穎說，兒童藥品處方應考量兒童接受度，原廠藥退場致醫師用藥武器變少，政府應為重要藥品設價格保護機制。

衛生福利部中央健康保險署長李伯璋今天受訪表示，目前準備成立任務小組，仔細檢視各項藥品的情況。針對醫師提醒有關兒童藥品和接受度問題，會特別小心處理。

近日憂鬱症老藥「百憂解」、抗生素後線用藥「泰寧注射劑」相繼傳出因不堪健保藥價逐年調降有退場計畫，引起醫界震撼。雖然原廠藥退場，還有同成分的學名藥可選，但劑型不同，可能影響服藥意願，兒科、兒童精神科醫師仍表憂心。

台灣兒童感染症醫學會理事長、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎今天受訪表示，對兒科醫師而言，重要的是開出的處方必須能被兒童接受。

李秉穎分享，一名1歲男童被帶來門診，原因是中耳炎高燒不退。一問之下，才知道小孩拒吃原來處方的抗生素糖漿。只好開出另一種抗生素膠囊，希望家長努力將每次半顆膠囊的藥粉送到小孩口內。醫師沒有另一種抗生素糖漿可供選擇，因為原先可以使用的欽納特抗生素糖漿已退出台灣市場。

李秉穎表示，兒童專用藥劑是獲利很少的藥品，但對維持兒童健康極為重要，更攸關少子化台灣的未來。健保署應考慮為重要藥品設立價格保護機制，包括兒童專用製劑、後線抗生素、特殊急救用藥等。

維持藥品品質，是維持醫療品質的重要環節，李秉穎表示，學名藥都會經過嚴格的審核，才會獲准上市。問題是上市後，學名藥品的品質是否有定期檢驗機制，且兒童專用製劑上市，也應加入兒童接受度評估。

李秉穎說，在台灣上市的很多兒童專用製劑，其中有許多被兒童排斥。他曾多次遇到家長要求不要開藥水，原因都是小孩不喜歡藥水的味道，有些小孩甚至寧願吃苦的藥粉。

林口長庚醫院兒童心智科主治醫師謝依璇日前投書媒體指出，兒童青少年期的焦慮症、憂鬱症、強迫症的治療選項中，取得易感與脆弱族群的適應症認可並不容易，百憂解在兒童青少年精神科門診是相當重要的主線藥物之一。

謝依璇表示，如果從服藥便利性而言，目前台廠學名藥物都是膠囊，原廠百憂解則是口溶錠劑，對於年紀還小的兒童來說，膠囊不容易吞服，拆開倒出粉末吞服又苦，更換藥物劑型需要一些適應期，且錠劑也比較方便微調藥物劑量，在體重仍輕或對藥物反應敏感的孩子身上，可以監控並減少副作用產生。

醫師抗生素憂鬱症

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