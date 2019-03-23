天成飯店集團憑什麼今年業績增加四成？

2019-03-23 14:33 聯合新聞網 文章提供／遠見



瑞穗春天國際觀光酒店城堡外觀超吸睛。圖／天成飯店集團提供 分享 facebook 3月21日到底是什麼好日子？這天豔陽高照，迎來百年的「最熱春分」，同時還是飯店業難得一遇的「黃道吉日」，當天就有三家酒店熱鬧開幕，包括台北南港老爺行旅、洲際酒店集團旗下的台北金普頓大安酒店，以及花蓮縣瑞穗鄉的瑞穗春天國際觀光酒店。

三家飯店各有千秋，其中，又以瑞穗春天最受矚目，不但興建期間「未演先轟動」，試營運4個月以來，也為從震災陰霾中低迷漸漸復甦的花東觀光帶來不少話題。

根據花蓮縣政府觀光處的統計，今年1月縣內各大風景區遊客數約72.6萬人，2月更增加至109.5萬人，加上政府的國旅觀光暖冬遊補助方案，人潮漸漸回籠。

「很高興春天酒店來了，來這邊渡假，要記得兩個太太、三個小山（諧音三），來這兒大口呼吸，迎接人生的春天！」特地到場剪綵的花蓮縣長徐榛蔚解釋，兩個「太」分別是太魯閣和太平洋，代表好山好水；而北有美崙山、中有林田山、南有金針山，各具風貌，如今有獨樹一格的歐風度假村，希望帶來觀光人潮和錢潮，活絡地方經濟。

天成飯店集團董事長張茂松則在致詞時感嘆，從荒蕪一片到打造出4個歐風莊園城堡，當中的辛酸不在話下，去年更把家人帶到花蓮入籍，話鋒一轉，他打趣地向台下的徐榛蔚、立委蕭美琴請託，「我兒子這幾年來回台北、花蓮300多次，常常買不到（台鐵）車票，現在我們全家落地生根，以後要靠各位替鄉親謀福利了。」

歷時7年、斥資60億台幣買地自建、這是天成飯店集團創設40年來首度跨足頂級客層，更是東台灣近期最大手筆的投資案，兩萬坪腹地規劃成戶外花園、戶外溫泉、室內滑水道樂園及各式渡假別墅區，全區更結合瑞穗特有的黃金湯，打造108座湯池。

張茂松負責掌舵，但打磨細節的靈魂人物則是他的兒子--瑞穗春天執行長張東豪，父子倆謹慎佈局，不但與國際知名悅榕集團旗下的Angsana SPA合作，更主打從雙人房到八人房的多元房型，頂級別墅則配置游泳池，親子房內皆附溜滑梯，位址皆配置在園區兩側，互不干擾。張東豪還特別創造「乳牛」「柚子」等擬人吉祥物，順道賣起在地特色文創商品。

悅榕集團台灣區行銷總監殳蓁蓁很肯定父子倆的誠意，她指出，雙方在2015年合作，「一開始的設計跟你現在看到完全不同，從空間裝潢到動線設計，都得到充分的尊重，我們也特別打造出家庭和親子SPA的特色。」

餐飲方面，房客皆提供早晚餐一泊二食，不但注入當季在地食材巧思，如曼波魚、舞鶴咖啡、瑞穗牛奶，以及來自山區的野生馬告（山胡椒）被作成蜜茶及調味肉品的特色佐料等，創造味蕾上的旅遊體驗，也引進台北花園大酒店獲得2018米其林餐盤推薦的PRIME牛排館，希望能吸引在地饕客。

預估緊接而來的4月清明連假，住房率可達95%以上，若依市場熱度推估，6月就能達到單月損益兩平的目標，年度目標則是8億元營業額。

不過，花蓮是台灣首屈一指的觀光勝地，已有約20家的五星級飯店，平均房價設定在1.5萬元的瑞穗春天，要突圍仍是不小挑戰，尤其去年天成集團營收約20億元，等於要一口氣增加4成，張東豪的信心從何而來？說穿了，答案就是：「多路並進」。

張茂松、張東豪設定的核心主軸為親子度假，主打家庭、團體客層，一方面從公司行號會議、商務展覽及獎勵旅遊著手；另一方面，從玩水、泡湯和季節性觀光行程如賞螢旅遊著手，和航空公司、旅行社洽談包套合作，集中火力行銷，避免受淡季或政策影響。

以自由行散客為主的國際旅遊體驗網站KKday執行長陳明明這天也全程參觀導覽，「我們正在談相關合作，外國旅客原本就很喜歡來花蓮，這裡主打溫泉和親子渡假，軟硬體設施也獨具特色，」他說。

創立40年的天成集團目前有三大事業體，分別是飯店、餐飲及高爾夫球場，旗下10個品牌加總近千間客房、27家餐廳，包含台北天成飯店、台北花園大酒店、蜂巢旅店、天成文旅體系的嘉義繪日之丘、台北華山町等品牌。

其中，以鄰近台北車站的天成飯店，連續蟬聯七年住房率最高的星級旅館，去年東南亞旅客從1％大幅提升到15%，靠的就是分眾行銷的策略奏效。

跟張茂松相識超過30年的台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍都忍不住豎起拇指，「我特別幫他們取了外號—叫我第一名！經營績效有目共睹，希望開業後觀光業都能雨露均霑。」

目前，瑞穗春天已在網上創造不少話題，像「台版迪士尼」「網紅打卡熱點」「親子渡假樂園」「媲美日本有馬溫泉的黃金湯」等熱搜關鍵字，行銷公關總監趙芝綺指出，去年也開放婚宴餐飲專案，度假村內的歐風城堡和禮賓車也吸引不少對戶外婚禮有興趣的準新人詢問，目前正在研擬相關專案。

斥資60億、耗時7年才完成的溫泉造鎮，是否能成功作為天成在地鏈結國際觀光的開路先鋒，後續值得觀察。

天成飯店集團斥資60億元、在花蓮瑞穗打造的「瑞穗春天國際觀光酒店」，已成為花東地區度假旅遊新地標。記者宋健生／攝影 分享 facebook

（作者／廖君雅 本文出自2019.03.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）