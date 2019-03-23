新女性聯合會家防社工突遭解雇 北市勞動局：已違法

2019-03-23 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



中華民國新女性聯合會7名專責北市府家防中心列管個案的社工，上個月下旬陸續透過北市社工職業工會與臉書質疑薪資回捐不合理，本月18日卻遭聯合會無預警解雇；北市勞動局介入調查後於今指出，聯合會解雇社工有嚴重瑕疵已違反「勞動基準法」。

勞工局認為聯合會無預警解雇社工的理由是採「勞基法」第12條，對雇主有重大侮辱行為者、違反勞動契約或工作規則情節重大者；但工會於臉書po文提及社工質疑薪資回捐不合理應非重大侮辱，因此違反第12條規定。

勞動局長賴香伶今早出席就職博覽會受訪表示，聯合會解雇程序也違反勞基法「最後手段原則」，過程缺乏調查、記過等人事制度管理，等同無故無預警解雇，有嚴重瑕疵。

事實上，勞動局3月18日赴新女性聯合會進行第一次勞動檢查時，聯合會也稱沒有解雇7名社工，沒想到當天傍晚5時就獲報得知7名社工遭解僱。

勞動基準科長陳昆鴻也指出，7名社工在遭解雇前就有向新女性聯合會申訴，因此聯合會解雇7名社工也涉及「勞基法」第74條「雇主不得因勞工向雇主或主管機關申訴，而予以解僱或其他不利處分」，後續若查證確定違法，將開罰2萬元至30萬元，且解雇行為也將無效。