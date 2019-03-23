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化療後噁心想吐 營養師建議吃較酸、鹹的冷食

2019-03-23 14:12聯合報 記者簡浩正╱即時報導

民眾若確診癌症，除憂心治療方式外，也易誤認為很多東西都不能吃。營養師表示，癌症治療過程中，患者在飲食上選擇，仍以從六大類食物中攝取，並以天然食物為主，市售營養補充品則作為補充，不建議全面取代正餐。

馬偕醫院今對癌友舉辦自我照護講座，請來醫師及營養師分享其專業觀點。營養師黃彥寧表示，許多癌友常會詢問治療期間有什麼不能吃，其實不同階段的飲食重點也不同，如治療期得攝取高蛋白、高熱量飲食來維持體重；恢復期則得飲食均衡，並重建肌力，同時也須注意貧血等問題。

黃彥寧說，像在化療過程中，癌友其實沒有什麼不能吃，六大類食物都能攝取，只是在攝取量的多寡。而癌友易食慾不振，會有看到東西卻不想吃的困擾，她建議可先選擇喜愛的食物，採少量多餐方式，嘗試放入溫和的調味料、中藥材等提味，並避免過於油膩、氣味強烈食物，以免進食後嘔吐。

如真有噁心、嘔吐症狀時，可放慢進食速度，選擇酸味、鹹味較重的冷食，如薄荷糖、薑汁等。若癌友有晨嘔問題，黃彥寧建議，起床後可先吃較乾食物，如土司或蘇打餅乾，並切記，有嚴重噁心感時勿強迫進食，先休息個半小時至一小時後再吃也無仿。

現場有癌友提出，罹癌後似乎味覺跟嗅覺有改變，有時嘗不出食物的美味。黃彥寧則建議，可嘗試多種蛋白質食物，以檸檬汁、番茄醬，或用九層塔、八角、當歸等香料等加強食物的味道，或將肉類醃漬來改變風味增加進食口感，也是方式之一。

另外，便秘與腹瀉也是癌友們常見困擾，黃彥寧建議，腹瀉癌友避免攝取太油膩與太甜食物，急性腹瀉可先食用白稀飯、土司或米湯等清流飲食；而有便秘的癌友，每天至少攝取2000CC的水分，腹部按摩並增加膳食纖維的攝取，以每天三蔬二果原則。

黃彥寧說，癌友在攝取膳食纖維上，份量是重點。若以小碗為計量單位，蔬菜賴一份等於二分之一碗，水果類一份等於七至八分滿，如家中水果像棒球或女生的手一樣大，如橘子、柳丁，一顆就是一份；而像較大的芭樂、水梨，就半顆為一份；像是葡萄、草莓、荔枝等，就是五、六顆為一份。另外因癌友免疫力較低，請盡量選去皮的水果。

另外，特殊營養補充品是均衡膳食的代替品，但不應全面取代正餐。黃彥寧指出，營養補充品雖包含均衡飲食中所含有的各類營養素，但食用時機為癌友無法正常進食，或無法從食物攝取足夠營養時才用來補充，不應過度依賴。

馬偕醫院營養師黃彥寧說，在化療過程中，癌友其實六大類食物都能攝取，只是在攝取量的...
馬偕醫院營養師黃彥寧說，在化療過程中，癌友其實六大類食物都能攝取，只是在攝取量的多寡。若有食慾不振問題，她建議可先選擇喜愛的食物，嘗試放入溫和的調味料、中藥材等提味，以免進食後嘔吐。記者簡浩正／攝影
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癌症患者

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