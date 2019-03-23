男大生器捐救6個家庭 父想兒淚直流：我知道你在

2019-03-23 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



捐贈者子傑的父母參加追思會仍難忍悲痛，社工師上前安慰父母。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 「子傑，我知道你現在在現場！」台中市22歲男大學生「子傑」去年6月上完大學最後一堂課返家途車禍腦死，父母強忍住悲傷做出器官捐贈決定，遺愛人間，共6個家庭受惠。

子傑的父親今天在中國醫藥大學附設醫院舉辦的器官捐贈感恩追思音樂會上致詞時，說器捐3理由，因為器捐等同兒子還活在世上，一定會有感應到，加上兒子熱心助人，也可以為受捐的家庭可以帶來希望，他和妻子很安慰能為兒子做出器捐的決定。

中國醫藥大學附設醫院今天舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，現場播放社工室製作影片「最閃亮的那顆星」，中國附醫器官移植中心院長鄭隆賓院長帶領與會來賓、醫療團隊等人合唱「感恩的心」，以及「感謝你的愛」 ，並前往「器官捐贈紀念牌」前默禱與獻花，以追悼器捐者，見證生命延續的意義。

子傑的媽媽心疼兒子器捐後身體空空的，家人和親友們將所有想對子傑傾訴的話語、關懷和感謝，化作一字一句的祝福，放進不織布縫製而成的心臟、肺臟、肝臟以及腎臟中，一針一線細密縫緊了思念，讓他如最初般無暇而圓滿離去。爸媽的大愛的決定讓6個家庭重生。

「子傑，我知道你現在在現場」，子傑的爸爸說，本來社工邀他致詞，他有點猶豫，因為他怕受不了。兒子走了9個月，家人都很想念他，在這感人的日子裡，不該流淚，但想到兒子就淚一直流。家人之所以幫兒子決定器捐，第一個是受捐者身上有兒子的器官，等同兒子還活在世上，他相信今天「一定會有感應到」。