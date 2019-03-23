老婦腳背綠豆大傷口 未及早就醫竟險截肢

2019-03-23 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮一位70歲患有糖尿病及腎臟病的吳姓婦人，右腳背出現綠豆大小的傷口，家屬不以為意，買來藥膏自行塗抹，沒想到傷口不但未見好轉，10多天後老婦右腳痛到沒辦法走路，就醫才發現傷口感染，就因為這個小疏忽，足足接受10次手術，才保住右腳掌。

「長輩們的足部保養非常重要！」花蓮門諾護理之家督導江筱蕙說，長輩們有些因為末梢神經退化，或者患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，可能造成末梢循環不良，以致足部有傷口卻未能即時發現，若沒有妥善處理，讓傷口惡化，可能面臨失能的風險。

花蓮門諾護理之家目前照料百餘位長輩，為長輩們檢查足部是照護員每天必須做的功課。江筱惠表示，不管健康或者患有慢性疾病的長者，都應養成每天檢查足部的習慣，若長者視力較差或行動不方便，可由家人、照護者代勞。

她指出，檢查時應選在明亮處，也可藉由鏡子輔助，仔細檢查足背、趾縫、足底是否有傷口、水泡，同時觀察膚色是否紅潤，若太蒼白或者觸感過於冰涼，就要特別留意，有可能是末梢神經循環變差了；也可觸摸確認長輩足部的觸覺神經是否正常，一旦發現異狀，就可及早治療，每天花個3、５分鐘檢查足部，可以大大保障長輩們的健康。