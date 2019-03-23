罹癌怎治療 醫師淺談新發展

2019-03-23 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



據衛福部106年統計，國人十大死因仍以癌症居首位。罹癌雖讓人愁雲慘霧，但並非就無法治療，從傳統的化療、標靶到免疫療法，如何選擇成為顯學。血液腫瘤科醫師表示，患者應對自身癌症期別與型態有所認知外，並尋求正確照護方式，重要的是不要中斷治療。

馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師張育誠表示，現今癌症治療方法除傳統手術外，另有放療、化療、標靶等方式，更有免疫、基因檢測、幹細胞移植等新新選擇。如癌症已擴散，化療適用多種癌症，即利用化學藥物來針對分裂較迅速的癌細胞攻擊，但正常細胞也有受損風險，並易有噁心、嘔吐等副作用；標靶治療則只針對特異癌細胞進攻，而不傷及正常細胞，但費用較高。

而在免疫療法上，張育誠說，癌細胞有時能通過偽裝來躲避免疫系統，而免疫療法就是破壞其偽裝機制，讓免疫系統增強並能辨識攻擊癌細胞，來提高患者的存活率。張育誠並舉例高齡91歲的美國前總統卡特，即是接受放射線治療和免疫檢查點抑制劑的治療方式，使腦部癌細胞消失，是近年來的一大研究熱點。

另外，再生醫學與基因檢測，也是近年來醫界討論話題。張育誠認為，因再生醫療相關草案去年底才經行政院通過，仍有討論空間；基因檢測則是找出特有的腫瘤基因，來決定治療方向。