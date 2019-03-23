登上珠峰報「奪走」雙腳之仇 無腿勇士夏伯渝：實現夢想需堅持

2019-03-23 14:09 香港01 記者麥凱茵／報導



夏伯渝說，成功沒有秘訣，只有堅持才可成功。 記者張浩維／攝影 分享 facebook 中國殘障登山家夏伯渝去年榮獲年度最佳體育時刻獎，他本周一（18日）到訪香港，分享40多年來無所懼攀登珠穆朗瑪峰經過。

被稱為「無腿勇士」的夏伯渝表示，攀上珠峰是他的夢想，對珠峰奪走他的雙腳感到痛恨，但他又愛着珠峰並給予他夢想。他寄語新一代：「年輕人要實現夢想，就是要堅持、堅持、再堅持。」

沒有雙腳，曾患淋巴癌，今年70歲的夏伯渝，去年5月14日10時40分登上世界最高峰，成為中國首位登上珠峰的殘障人士。他將會在中國各地巡迴演講，希望他的經歷可以鼓勵及啟發更多人。

五次登峰奪去了夏伯渝的雙腳，但卻給了一個他精彩的生命歷程。夏伯渝接受訪問時，謙虛地自稱是個普通人，沒有想過完成登峰的夢想後會得到社會、傳媒的關注，「若我的經歷可以啟發到年輕人，或對他們有所幫助，我感很欣慰。」

夏伯渝在截肢後，一度消沉，在裝上義肢後重燃夢想。 記者張浩維／攝影 分享 facebook

夏伯渝憶述，因1975年在足球隊做了一個免費的身體檢查，然後一群人便去登山。他一夜睡醒後，才發現自己不幸地凍傷雙腳要截肢。手術後的夏伯渝也曾消沉過，質疑自己是否要坐輪椅過餘生。幸好，他獲醫生建議裝上義肢，更向他保證雖然他不能夠再踢足球，但登山是絕對沒問題，於是激發起他再登珠峰的想法：「我一生是與命運抗爭，我自信、自強，勇於挑戰自我。」

45年來，夏伯渝直言聽過不少冷嘲熱諷，勸他放棄。他憶述說：「大家都覺得我的夢想是天方夜譚，『人家有雙腳都登不上，何況你這個無腳的人呢？』」，但他並沒有理會，繼續每日起床就進行訓練，多年如是，風雨不改。他感恩珠峰改寫了其一生，自嘲地說：「若果我1975年就登上了珠峰，很可能我現在就像當年夥伴一樣，現在每日就在跳廣場舞。」

下一步：完成頂七大洲之頂 徒步南北極

如何可以成就夢想？夏伯渝直指：「沒有秘訣，要對自己的夢想堅持」，強調追夢的過程最困難，最重要的都是堅持，只有堅持才能實現。對於外界的批評，他認為追夢的年輕人不應太過在意，按照自己的主張行下去，不要輕易聽從別人的意見去改變。

堅持45年，夏伯渝終於爬上了世界最高峰，但他仍然有夢想。他計劃未來要挑戰「7＋2」，即登頂七大洲最高峰，徒步南北極點。「我不知道夢想對別人來說是什麼，但對於我來說就是活下來的動力。」他強調，這個夢想也許完成不了，但人總要有夢想才有目標為生命奮鬥。

夏伯渝去年就是以義肢征服珠峰，達成近半世紀夢想。 記者張浩維／攝影 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》