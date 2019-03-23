親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不明疼痛治不好 研究顯示可能缺乏維他命

2019-03-23 12:43聯合報 記者周宗禎╱即時報導

奇美醫學中心統計過去7年三萬多名到院患者資料， 發現有5成男性及近7成女性缺乏維他命D， 因神經痛到疼痛科就醫的更有高達8成缺乏維他命D、5成缺乏維他命C。院方今天發佈統計結果，呼籲民眾重視維他命D與維他命C缺乏問題，及時補充。

台灣疼痛醫學會今天在台南市嘉南藥理科大舉辦年會及國際研討會，大會會長、奇美醫學中心麻醉部部長及疼痛科主任陳貞吟，今天舉出實際案例與調查數據說明疼痛與維生素缺乏關係。

56歲謝姓女子10多年來雙手持續痠痛，甚至痛到 影響睡眠與工作，看過許多醫生吃止痛藥一直無法治好，最近1年多來更是痛到無法拿筷子，到奇美疼痛科就醫時，陳貞吟因研究營養學多年還有相關博士學位，懷疑體內維生素缺乏致病，經過檢查確診是缺乏維他命C和維他命D，經營養補充及肌肉增生療法，才逐漸恢復。

謝姓患者表示，平常在公司擔任會計行政工作，還常搬重物，雙手反覆痠痛服用止痛藥10多年無法根治，最近1年多來更痛到無法拿筷子、掃把，嚴重影響生活。

陳貞吟指出，患者因缺乏維生素C和維生素D，造成肌肉無力，容易拉傷甚至骨質流失，接受近兩年營養補充及肌肉增生療法，手部痠痛才逐漸改善，目前療程雖還未結束，已能正常使用筷子和拿掃把了。

奇美醫學中心統計民國102年元月至108年元月約3萬1000名健檢病人資料顯示，50%男性及68%女性缺乏維他命D；疼痛科病人中更高達80%缺乏維他命D。一般民眾約5%缺乏維他命C，但疼痛科病人有50%缺乏維他命C，比例比正常人高出10倍以上。

陳貞吟表示，現代人飲食習慣少吃蔬果，女性又多在室內工作，美白兼擦防曬乳，缺乏日照生成維他命，造成維他命C與D缺乏。缺乏維他命D時，腸道鈣質吸收變差，甚至肌肉收縮無力，肌肉容易受傷及修復困難；缺乏維他命C時，疼痛閾值下降，容易感到肌肉痠痛且肌力修復困難。

陳貞吟指出，高濃度維他命C和D都有抗癌作用，民眾若因工作或飲食習慣維他命不足或飲食無法有效吸收，可服用相關藥物或維他命補充劑補充。

奇美醫學中心疼痛科主任陳貞吟（左）查出謝姓患者疼痛10多年是因缺乏維他命。記者周...
奇美醫學中心疼痛科主任陳貞吟（左）查出謝姓患者疼痛10多年是因缺乏維他命。記者周宗禎/攝影
分享
奇美醫學中心疼痛科主任陳貞吟（左）查出謝姓患者疼痛10多年是因缺乏維他命。記者周...
奇美醫學中心疼痛科主任陳貞吟（左）查出謝姓患者疼痛10多年是因缺乏維他命。記者周宗禎/攝影
分享

維他命工作患者

相關新聞

花六千元買精品皮夾送人 壽星打開竟見陌生人「證件」

2019-03-23 11:35

只有這一天！打卡就抽「全球不限航點商務艙來回機票」

2019-03-23 11:36

退化性關節炎患者長期戴護膝 醫師：非正確方式

2019-03-23 12:19

影／解鎖衣架「隱藏版功能」？網友狂讚：化妝神器！

2019-03-23 12:00

頭劇痛像被鞭打 長時間用3C惹禍

2019-03-23 10:45

罹癌怎治療 醫師淺談新發展

2019-03-23 13:05

香皂又流行起來了！為什麼？

2019-03-23 12:58

飲食、活動一樣老婆膝蓋卻卡卡 醫師答案讓丈夫好心疼

2019-03-23 12:22

藍營立委也提降菸稅 拒菸聯盟急拜會黨團

2019-03-23 12:16

太魯閣部落音樂會4月起登場 來聽部落樂音賞美食

2019-03-23 11:52

百歲人瑞跌倒骨折 術後開心行走

2019-03-23 11:34

體驗浪漫鐵道環島 台鐵「仲夏寶島號」4/1開賣

2019-03-23 10:59

清明連假塞 公路總局預估宜蘭車潮5日凌晨1點就湧現

2019-03-23 10:00

每百人有近18人生這種病 台東人頭頸癌居冠

2019-03-23 08:20

今各地有雨 吳德榮：北台灣濕冷到下周一

2019-03-23 07:46

才吃過又餓了？ 專家提出六種解決之道

2019-03-23 07:13

健康你我他／春日追櫻 武陵美似桃花源

2019-03-23 00:51

頭痛別按摩！ 聽過「枕神經痛」嗎？

2019-03-23 00:51

醫護結核病風險高 疾管署提供3萬名免費篩檢

2019-03-23 00:51

跌倒痛10天 骨質疏鬆在作怪

2019-03-23 00:51

今明涼冷 清晨15度

2019-03-23 00:40

縣市春遊加碼出爐 單人最高可獲2750元優惠

2019-03-23 00:40

食安修法 「加工助劑」違規最高罰300萬

2019-03-23 00:40

高糖別碰！愛喝含糖飲料 95公斤小六童就醫

2019-03-22 23:44

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58

楚才盃作文競賽 寫手教你寫好文

2019-03-22 21:57

大型車注意了！彰化警方3月取締402件違規

2019-03-22 21:50

介紹17位台灣科學家故事 科教館今起展出

2019-03-22 21:42

「畫壇變調鳥」李錫奇辭世 享壽81歲

2019-03-22 20:30

跟老公要求「鍋貼加辣」 袋子打開笑瘋網友：他怕被家暴

2019-03-22 20:00

「留言送加油禮金」是假的 中油：未在臉書舉辦活動

2019-03-22 19:50

2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

2019-03-22 19:41

預警原則入食安法 疑似有害即可預防性下架

2019-03-22 19:00

秀傳智慧病房 病人按平板醫護人員馬上收到

2019-03-22 18:57

影／蟲膠唱片AB膠可修復 重現百年原音

2019-03-22 18:35

女大生半夜腹痛到昏倒 原來腸子結成一團還長巨大水瘤

2019-03-22 18:18

吃巧克力會長痘痘？答案其實很複雜！

2019-03-22 18:00

影／出門不關冷氣更省電？四招「冷」知識 幫您省荷包

2019-03-22 17:57

《食安法》三讀通過 不符規定「加工助劑」最高罰3百萬

2019-03-22 16:54
看更多

熱門文章

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58

毛孩偷舔醬汁「洋蔥中毒」亡 10種狗不能吃的食物

2019-03-22 19:58

才吃過又餓了？ 專家提出六種解決之道

2019-03-23 07:13

原廠藥退出台灣市場 台大醫師直指：問題出在食藥署

2019-03-22 13:15

2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

2019-03-22 19:41

臉頷腫像含糖果原來是「親吻病毒」惹禍 醫：少玩親親

2019-03-22 15:25

當心加速膝蓋退化 醫建議中年人別在籃球場裝年輕

2019-03-22 14:12

獨／農委會副主委找到人接了 產銷調節重任交給他

2019-03-22 13:54

省10元？超商買美式咖啡 卻要求加鮮奶升級拿鐵

2019-03-22 15:39

獨／9家90套經典套票 宜蘭5天4夜萬元有找

2019-03-22 13:43

男友媽要求「全素婚宴」讓她超苦惱 網嘆：重點不是吃素！

2019-03-22 19:38

一開始很甜，最後卻很渣！「甘蔗男」正流行

2019-03-22 22:46

影／出門不關冷氣更省電？四招「冷」知識 幫您省荷包

2019-03-22 17:57

上班11hr領1千！他提離職卻收到讓人「傻眼翻」簡訊

2019-03-23 10:40

氣象局：北台灣今氣溫驟降 明天只剩15度

2019-03-22 15:36

每日星座運勢／天秤貴人運旺得協助 業務創好績效

2019-03-23 00:00

請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59

38歲男當董事長司機領三萬五 網友：騎驢找馬吧

2019-03-22 16:00

花六千元買精品皮夾送人 壽星打開竟見陌生人「證件」

2019-03-23 11:35

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

今各地有雨 吳德榮：北台灣濕冷到下周一

2019-03-23 07:46

車輛違停被開單 找錯對象法官撤單

2019-03-22 15:50

要命路口補破網！六都啟動三年計畫 全面盤點一步到位

2019-03-22 13:18

借鏡歐美「路口瘦身」 車輛自然降速

2019-03-23 00:40

雲林蒜頭變小嚴重歉收 陳吉仲啟動4大對策

2019-03-22 14:07

要命斑馬線…6都大盤點 啟動3年改善計畫

2019-03-23 00:05

適量吃蛋、堅果 銀髮族健康老得慢

2019-03-22 14:44

女大生半夜腹痛到昏倒 原來腸子結成一團還長巨大水瘤

2019-03-22 18:18

「畫壇變調鳥」李錫奇辭世 享壽81歲

2019-03-22 20:30

懶貓躺在拼圖上耍萌 主人淚崩：還我一個禮拜

2019-03-22 16:18

每百人有近18人生這種病 台東人頭頸癌居冠

2019-03-23 08:20

中壯年有百岳夢又怕關節退化 醫師傳授保膝祕技

2019-03-22 13:58

安心照料兒童 長庚整合兒科急診醫津貼

2019-03-22 13:44

3千萬的水晶吊燈！這家新飯店 首年營收上看8億元

2019-03-22 13:09

大型車注意了！彰化警方3月取締402件違規

2019-03-22 21:50

怪空汙？ 醫師：學童肥胖氣喘可能是飲料糖含量過高

2019-03-22 16:35

勞動部今年擴大勞檢1千8百家變8千家 鎖定5大面向

2019-03-22 16:32

高糖別碰！愛喝含糖飲料 95公斤小六童就醫

2019-03-22 23:44

全球最知名上班族 島耕作推出史上最「台」日本漫畫

2019-03-22 21:59

【閱讀生活】戈婭／任何不一樣的生活，只是一個不一樣的日常

2019-03-23 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top