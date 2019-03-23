不明疼痛治不好 研究顯示可能缺乏維他命

2019-03-23 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



奇美醫學中心統計過去7年三萬多名到院患者資料， 發現有5成男性及近7成女性缺乏維他命D， 因神經痛到疼痛科就醫的更有高達8成缺乏維他命D、5成缺乏維他命C。院方今天發佈統計結果，呼籲民眾重視維他命D與維他命C缺乏問題，及時補充。

台灣疼痛醫學會今天在台南市嘉南藥理科大舉辦年會及國際研討會，大會會長、奇美醫學中心麻醉部部長及疼痛科主任陳貞吟，今天舉出實際案例與調查數據說明疼痛與維生素缺乏關係。

56歲謝姓女子10多年來雙手持續痠痛，甚至痛到 影響睡眠與工作，看過許多醫生吃止痛藥一直無法治好，最近1年多來更是痛到無法拿筷子，到奇美疼痛科就醫時，陳貞吟因研究營養學多年還有相關博士學位，懷疑體內維生素缺乏致病，經過檢查確診是缺乏維他命C和維他命D，經營養補充及肌肉增生療法，才逐漸恢復。

謝姓患者表示，平常在公司擔任會計行政工作，還常搬重物，雙手反覆痠痛服用止痛藥10多年無法根治，最近1年多來更痛到無法拿筷子、掃把，嚴重影響生活。

陳貞吟指出，患者因缺乏維生素C和維生素D，造成肌肉無力，容易拉傷甚至骨質流失，接受近兩年營養補充及肌肉增生療法，手部痠痛才逐漸改善，目前療程雖還未結束，已能正常使用筷子和拿掃把了。

奇美醫學中心統計民國102年元月至108年元月約3萬1000名健檢病人資料顯示，50%男性及68%女性缺乏維他命D；疼痛科病人中更高達80%缺乏維他命D。一般民眾約5%缺乏維他命C，但疼痛科病人有50%缺乏維他命C，比例比正常人高出10倍以上。

陳貞吟表示，現代人飲食習慣少吃蔬果，女性又多在室內工作，美白兼擦防曬乳，缺乏日照生成維他命，造成維他命C與D缺乏。缺乏維他命D時，腸道鈣質吸收變差，甚至肌肉收縮無力，肌肉容易受傷及修復困難；缺乏維他命C時，疼痛閾值下降，容易感到肌肉痠痛且肌力修復困難。