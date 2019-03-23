飲食、活動一樣老婆膝蓋卻卡卡 醫師答案讓丈夫好心疼

2019-03-23 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



一名73歲的男子最近疑惑，夫妻倆平時的活動、飲食差不多，他關節雖然卡卡，但行走大致順暢、也沒疼痛感，反倒是太太才61歲，膝蓋卻常腫脹疼痛。健科醫師解釋，更年期女性關節開始退化，若長時間蹲著或跪著處理家務，買菜提重物，對膝關節造成的耗損更快。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，除男女性先天結構差異，因女性更年期停經後，原可保護關節的女性荷爾蒙逐漸減少，關節功能就會開始退化。此外，女性從事家事勞動的比率較男性高，就算生活習慣差不多，女性罹患退化性關節炎仍比例高於男性。

謝霖芬提醒，中年女性若平時運動量不夠、肌肉量不足，再加上體過重，膝關節磨損加速，就可能加劇退化症狀；三軍總醫院骨科部科主任吳佳駿也提出類似觀點，認為多數膝蓋關節疼痛常是因包覆膝蓋的肌肉強度不足所造成。

謝霖芬建議，除尋求醫師對症下藥外，也可藉由「復健運動」緩解退化性關節炎，透過適當運動訓練大腿肌力的方式，是幫助膝蓋關節分散承載壓力很重要的一環，可緩解關節的不舒服症狀。同時，民眾應控制身材，維持適當體重，過胖者先減肥，減輕關節負擔，避免過度磨損。