退化性關節炎患者長期戴護膝 醫師：非正確方式

2019-03-23 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



膝關節退化患者不能怕運動，適度運動才是有效減少疼痛方法之一，增加肌力、減重，還可保持軟骨濕潤營養。復健科醫師建議，一周至少要運動兩次，可選擇快走、游泳、水中行走、立定式腳踏車等，這些運動都適合各種不同嚴重程度的退化關節炎患者。

運動為何可改善關節疼痛？三軍總醫院骨科部科主任吳佳駿表示，肌肉可穩定支撐膝關節、帶動關節動作，肌肉夠強壯，能分散膝關節壓力、減輕關節承受全身體重的負擔，減少關節間的磨損；相反地，肌肉很弱，力量就會全部壓在膝關節，軟骨長期偏薄，關節磨損劇烈，增加退化、疼痛機會。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，肌力訓練一周最多訓練三天就好，一次十下；有氧運動一周三到五天，每天約20至60分鐘，每20分鐘就要休息5至10分鐘，適度的休息對於保護膝關節也是非常重要。平時不太運動者開始運動，應注意肌肉伸展，建議暖身五分鐘到十五分鐘，才不會傷到膝蓋。

謝霖芬建議，步行、騎腳踏車都是很好的運動，但要記得務必選擇平路，若走上坡、下坡等不平的地形，或騎腳踏車膝蓋彎曲弧度過大，都會造成膝關節更大傷害。民眾也可選擇水中行走、游泳，因水的阻力可強化肌力，浮力可減輕關節的壓力，不會使關節受損。