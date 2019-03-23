藍營立委也提降菸稅 拒菸聯盟急拜會黨團

2019-03-23 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



民進黨立法委員正式提案修菸酒稅法降菸稅，不料又爆國民黨委員也跟進連署預備提案。「台灣拒菸聯盟」昨下午拜會國民黨立法院黨團。圖／董氏基金會提供 分享 facebook 民進黨立法委員正式提案修菸酒稅法降菸稅，被外界解讀救選票，不料又爆國民黨委員也跟進連署預備提案。「台灣拒菸聯盟」昨下午拜會國民黨立法院黨團，向黨團總召集人江啟臣、立法院財政委員會委員曾銘宗、衛環委員會委員王育敏陳情。對此，江啟臣回應，「降菸稅」提案絕不是黨團的共識，不會支持這樣的提案。

由董氏基金會、台灣癌症基金會、世界和平婦女會、台灣醫界菸害防制聯盟等民間團體，及15所醫藥公衛學院院長組成「台灣拒菸聯盟」代表，今向國民黨團陳情，直指少部分委員不瞭解菸害事實，要求所有立法委員停止降菸稅提案及審查、立即啟動12年未修訂菸害防制法修法。

衛福部長陳時中日前在立院被問及是否有此規畫，他回應，沒有計畫降低菸稅，政策不會動搖。三名立委同時肯定陳時中表態，曾銘宗表示，2017年政府加菸稅20元，菸品消費量減少約3億包，顯示這是非常好的政策，更當場應允，他在財政委員會絕對不會讓「降菸稅」這樣殘害人民健康的法案排上去。

至於台灣拒菸聯盟本月14日赴行政院遞公開陳情信，要求行政院院長蘇貞昌承諾絕不犧牲人民健康「降菸稅救選票」，董氏基金會表示，已於期限內收到行政院回覆，行政院於回函中強調，既有的政策不會改變，後續會與反菸民團進一步溝通。

台灣醫界菸害防制聯盟理事長顏啟華表示，降菸稅只會讓弱勢族群變成菸商的提款機。家醫科醫師的工作就是做戒菸治療，尤其偏鄉地區吸菸率比都市高，可是再怎麼努力一年也只能救300人，而積極的菸害防制政策就可以一次救幾十萬人，戒菸治療已是後端的防制，不要開始吸菸才是最好的預防。

WHO（世界衛生組織）已證實提高菸稅，是以價制量、預防少年吸菸最有效的菸害防制政策。目前台灣整體菸品稅率僅從47%提升至55%，和WHO建議的「至少70%」的有效控菸標準還有一大段距離。與其他已開發國家菸價相比，鄰近的香港一包菸就要228元、澳門200元，反觀台灣目前一包菸平均價格105元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康