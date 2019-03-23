太魯閣部落音樂會4月起登場 來聽部落樂音賞美食

2019-03-23 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



太魯閣國家公園管理處從下月起一直到年底，將在太魯閣台地舉辦6場部落音樂會，除了太魯閣族的歌聲、舞蹈，也加入傳統樂器口簧琴、木琴和短笛的演奏；音樂會當天也有傳統文化體驗，讓遊客體驗太魯閣背簍、傳統美食等，歡迎民眾參加。

太管處表示，太魯閣族人的音樂與舞蹈元素，來自於生活中與大自然共處的一切事物及生活經驗，族人多從大自然植物取材製作樂器，搭配即興吟唱與舞蹈，在慶典及祭儀中抒發情感，音樂、舞蹈是最能展現太魯閣族人山居文化，與大自然的互動。

為了鼓勵部落年輕人學習傳統技藝、讓民眾親近太魯閣族的文化內涵，同時也活絡地方文化產業，今年將繼續推動六場次的部落音樂會及傳統文化體驗活動。

活動將從4月起陸續展開，分別是4月13日、5月11日、6月8日、9月14日、11月9日及12月14日，部落音樂會時間是下午2時30分到3時10分，邀請葛都桑音樂工作室、秀林鄉太魯閣族傳統文化發展協會、峽谷樂舞團等傳統樂舞團體擔綱演出，主題包括傳統生活、峽谷天籟、風的子民TRUKU等。