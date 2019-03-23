只有這一天！打卡就抽「全球不限航點商務艙來回機票」

2019-03-23 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



打卡拿大獎，包含超值機票或旅遊抵用金！圖／長汎假期提供 分享 facebook 長榮集團旗下旅遊品牌長汎假期，歡慶即將邁入4周年，將於3月24日舉辦「全台門市一日打卡挑戰賽」，只要於長汎任一門市拍照打卡，即可抽史上最狂驚喜─長榮航空全球不限航點商務艙來回機票，市值超過台幣20萬元，輕鬆實現FUN遊世界之旅的美夢。

參與「全台門市一日打卡挑戰賽」的民眾，只要在3月24日晚上7點前最快完成在長汎七間門市打卡，包含台北古亭、板橋新埔、中壢元化、新竹巨城、台南府前、高雄苓雅、以及最終站台中公益門市，前10名即可獲得長榮航空機票或旅遊抵用金，頭獎更祭出「長榮航空歐洲線不限航點豪經艙雙人來回機票」，總獎項價值超過新台幣50萬元。

此外，長汎假期也邀請訂閱數破百萬的人氣Youtuber─Joeman搶先開車實測挑戰賽路線，長汎假期粉絲團小編則以高鐵結合台鐵為大家實測，民眾可以透過兩部實測影片，規劃自己的挑戰攻略，並於3月24日一起呼朋引伴參加「全台門市一日打卡挑戰賽」，體驗最難忘的熱血旅程。

3月24 日至30日也有優惠行程開賣，「北海道戀戀森活5日」一口價19,900元(含稅)、「限搶法國6日」清明連假出發直接3萬有找，另有「FUN遊美西雙樂園10日」和「加拿大特賣會10日」等，創下旺季直接特殺1萬元的超級回饋。