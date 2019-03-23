百歲人瑞跌倒骨折 術後開心行走

2019-03-23 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



老年人容易骨質疏鬆，跌倒常造成嚴重傷害，許多家屬不願讓老人家開刀，以致長輩長時間行動不便、臥床，最後導致長期疼痛及更多併發症；苗栗市大千綜合醫院骨科醫師容志雄2月間接連為兩位百歲人瑞醫治骨折，他建議，想要降低跌倒對長輩的傷害，一定要做到防跌措施、定期檢測骨質疏鬆、多運動等方式，更重要的是如果發生跌倒傷害時，莫急著說不要開刀，應先與醫師溝通最適切的治療方式。

容志雄分享2位百歲人瑞跌倒的手術案例，其中104歲的王老太太在家跌倒，左大腿疼痛送醫，檢查發現她的左邊股骨頸骨折，需要手術處理，但家屬考量她年事已高，擔心有風險，經醫療團隊評估並與家屬溝通後，決定為她進行半人工關節置換手術，術後老人家恢復良好且可自己行走，開心地說終於不用忍受骨折的疼痛了。

另一位百歲人瑞骨折案例是103歲的孫老太太，因在家裡廚房跌倒造成左手骨折，容志雄評估後，以復位石膏固定骨折處，短短10分鐘即解決老人家手部骨折的問題。

容志雄表示，長輩跌倒最常碰到3種情形，第一種「撓骨骨折」，也就是跌倒當下直接用手撐，最容易造成手部骨折，例如孫老太太的情形；第二種「股骨骨折」是臀部直接跌坐地面造成，如同王老太太狀況；笫三種「腰椎骨折」，則是臀部跌坐之後，腰椎又再受衝擊造成。