花六千元買精品皮夾送人 壽星打開竟見陌生人「證件」

2019-03-23 11:35 聯合新聞網 綜合報導



雲林王小姐到精品專櫃買皮夾，沒想到裡面竟然裝有陌生人的健保卡和金融卡，讓她在生日宴上超尷尬。 示意圖／ingimage 分享 facebook 雲林縣王小姐因朋友過生日，特地到台中中友百貨公司精品「agnès b.」專櫃買了一個六千多元的男用皮夾要送壽星，生日宴上友人拆開鑑賞時，發現皮夾中竟然裝有陌生人的健保卡和金融卡，讓現場一陣尷尬，王小姐不滿花錢買到二手品，專櫃對此坦承疏失，已調新貨通知更換，皮夾在本周三換貨給消費者。

據《蘋果日報》報導，王小姐男性友人本月16日過生日，他在15日前往台中的中友百貨挑選生日禮物，於「agnès b.」選購一件6580元的男用皮夾，購買時櫃姐有翻開給她看，但基於信任並未仔細看內夾層，結果生日派對上時壽星打開看，竟然裡面夾層有兩張陌生人證件，現場氣氛尷尬，怕大家誤會這是二手品，她也對友人感到抱歉。

王小姐表示，特地從雲林跑到台中百貨公司，花了數千元，卻買到裝有別人證件的二手品皮夾，「agnès b.」櫃員堅稱是新品，也說可以跟換，但因為櫃上無此品存貨需要調貨，還要等候通知才能去更換，王小姐本身工作為輪班制，除了要隨時注意通知外，還要抽空往返台中，真的很麻煩，且向櫃員反映後均未獲得道歉，覺得這處理方式相當扯。

中友百貨「agnès b.」精品專櫃蔡姓店長表示，同事有告知發生此事「應該是有客人前一天換貨，然後他的東西不小心遺留在裡面，但貨品是新品沒有錯」，20日週三已經更換皮夾，並給予85折再贈一條手鍊當賠禮，健保卡和提款卡也交由專櫃人員處理後續。

台中一家百貨同業副店長聽到此事也認為很「誇張」，出貨、到貨、售出前，廠商和櫃姐都該檢查過才合理，裡面出現其他客人的證件，難免會讓人有覺得拿到二手貨的聯想，建議雙方在交易當下都要仔細檢查內外部，以免屆時各說各話，問題會變得很複雜。