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體驗浪漫鐵道環島 台鐵「仲夏寶島號」4/1開賣

2019-03-23 10:59聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台鐵「仲夏浪漫」鐵道旅遊郵輪式列車3天2夜行程，將於6月29日、7月6日及7月12日分三梯次啟動，將由CT270型蒸汽機車牽引莒光號車廂「仲夏寶島號」，從台北樹林站以逆時鐘方向展開環島之旅，造訪漫遊花東縱谷，沿途停靠祕境小站山里車站、池上車站，以及穀倉意象設計的最美小站富里車站等，4月1日上午9時同步開賣。

CT270型蒸汽機車與日本C57型機車為姐妹車型，在日據時期擁有「速度之王」美名，承載許多台灣鐵道的歷史記憶，由國寶級蒸汽機車牽引仲夏寶島號的環島行程，歷年來吸引大批鐵道迷朝聖，攝影玩家追逐行蹤搶拍美照，暑假期間想安排親子行程，體驗復古鐵道的迷人風情的民眾要把握機會。

除了經典蒸汽火車體驗外，沿途民眾可下車體驗花東獵人學校學習原住民傳統技藝、前往瑞穗牧場，貼近超可愛乳牛群、到花蓮最人氣貨櫃星巴克品嘗咖啡等。有關訂票及詳細行程資訊，請參閱以下網頁：台鐵郵輪網頁http://163.29.3.98/twrail_bicycle/cruise/index.aspx或洽易遊網旅行社https://www.eztravel.com.tw/event/cruisestrain/index.html，客服專線：（02）25014047。

由 CT270國寶級蒸汽機車牽引牽引莒光號車廂的「仲夏寶島號」的3天2 夜環島行...
由 CT270國寶級蒸汽機車牽引牽引莒光號車廂的「仲夏寶島號」的3天2 夜環島行程，將於4月1日售票。圖／台鐵提供
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搭乘「仲夏寶島號」展開3天2 夜環島行程，可體驗台東「小巧」古典的山里教堂。圖／...
搭乘「仲夏寶島號」展開3天2 夜環島行程，可體驗台東「小巧」古典的山里教堂。圖／台鐵提供
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鐵道迷環島郵輪

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