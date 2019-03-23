體驗浪漫鐵道環島 台鐵「仲夏寶島號」4/1開賣
台鐵「仲夏浪漫」鐵道旅遊郵輪式列車3天2夜行程，將於6月29日、7月6日及7月12日分三梯次啟動，將由CT270型蒸汽機車牽引莒光號車廂「仲夏寶島號」，從台北樹林站以逆時鐘方向展開環島之旅，造訪漫遊花東縱谷，沿途停靠祕境小站山里車站、池上車站，以及穀倉意象設計的最美小站富里車站等，4月1日上午9時同步開賣。
CT270型蒸汽機車與日本C57型機車為姐妹車型，在日據時期擁有「速度之王」美名，承載許多台灣鐵道的歷史記憶，由國寶級蒸汽機車牽引仲夏寶島號的環島行程，歷年來吸引大批鐵道迷朝聖，攝影玩家追逐行蹤搶拍美照，暑假期間想安排親子行程，體驗復古鐵道的迷人風情的民眾要把握機會。
除了經典蒸汽火車體驗外，沿途民眾可下車體驗花東獵人學校學習原住民傳統技藝、前往瑞穗牧場，貼近超可愛乳牛群、到花蓮最人氣貨櫃星巴克品嘗咖啡等。有關訂票及詳細行程資訊，請參閱以下網頁：台鐵郵輪網頁http://163.29.3.98/twrail_bicycle/cruise/index.aspx或洽易遊網旅行社https://www.eztravel.com.tw/event/cruisestrain/index.html，客服專線：（02）25014047。
留言