親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台大今開校務會議 管中閔：很難相信監院會秉公調查

10年前的爛尾樓 如今卻變人人想進的「黑科技」大樓

頭劇痛像被鞭打 長時間用3C惹禍

2019-03-23 10:45中央社 台北23日電

醫師黃婷毓表示，枕神經痛好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族、做長期仰頭的工作者...
醫師黃婷毓表示，枕神經痛好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族、做長期仰頭的工作者等。由於每次疼痛的感覺強烈，而且無法預測，讓人困擾，若未儘早治療，疼痛感會加劇，頻率也會增加，除了影響日常活動外，睡眠也會被干擾。圖／ingimage
分享

45歲張先生數天前半邊後腦勺刺痛，痛到像被鞭打，甚至梳頭時會半邊頭皮麻痛，但無頭痛病史，擔心是腦瘤。幸好就醫檢查發現是枕神經痛，與工作長期打電腦有關。

書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，枕神經痛是指頭部後側大枕神經及小枕神經受到壓迫或是被肌肉群卡住所造成的現象，通常會以陣發性疼痛表現，每次疼痛短暫，可能不到1秒。

枕神經痛的疼痛位置是位於單側的後方枕部，除了突然的疼痛外，可能還會伴隨著視力模糊、對光敏感、眼睛後方或兩太陽穴疼痛等。

黃婷毓分享個案，張先生非常認真工作，長時間坐著使用電腦、鮮少休息。數天前突然半邊後腦勺刺痛，起先不以為意，但疼痛頻率愈來愈高，一陣劇烈抽痛全身都要跳起來，就像被鞭子抽打一般。梳頭時也伴隨半邊頭皮麻痛。

張先生之前並無頭痛病史，他非常擔心是不是頭部有什麼狀況，甚至擔心是腦瘤，緊張地就醫。經醫師詢問病史及理學檢查，診斷為枕神經痛，經藥物治療已痊癒。

黃婷毓表示，枕神經痛好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族、做長期仰頭的工作者等。由於每次疼痛的感覺強烈，而且無法預測，讓人困擾，若未儘早治療，疼痛感會加劇，頻率也會增加，除了影響日常活動外，睡眠也會被干擾。

枕神經痛患者若沒有調整生活習慣，疼痛可能復發。黃婷毓建議，長時間久坐電腦桌前的工作者最好每半小時起來伸展頸部肌肉，平常也可做一些運動伸展或強化頸部肌肉。若出現疼痛症狀，儘快就醫，不要讓枕神經痛一來再來。

至於枕神經痛的治療，分為口服藥物治療、物理治療及枕骨神經阻斷。口服藥物包括口服非類固醇消炎止痛藥及神經肌肉鬆弛劑；物理治療部分則建議使用熱敷，讓局部僵硬的肌肉鬆開，並配合適當休息。枕骨神經阻斷則是局部施打類固醇或神經麻醉劑。

黃婷毓表示，特別注意的是，枕神經痛患者在疼痛期間不建議按摩，因為有可能使急性發炎反應更為劇烈，使疼痛情況惡化。

相關新聞

今各地有雨 吳德榮：北台灣濕冷到下周一

2019-03-23 07:46

高糖別碰！愛喝含糖飲料 95公斤小六童就醫

2019-03-22 23:44

才吃過又餓了？ 專家提出六種解決之道

2019-03-23 07:13

只有這一天！打卡就抽「全球不限航點商務艙來回機票」

2019-03-23 11:36

花六千元買精品皮夾送人 壽星打開竟見陌生人「證件」

2019-03-23 11:35

百歲人瑞跌倒骨折 術後開心行走

2019-03-23 11:34

體驗浪漫鐵道環島 台鐵「仲夏寶島號」4/1開賣

2019-03-23 10:59

清明連假塞 公路總局預估宜蘭車潮5日凌晨1點就湧現

2019-03-23 10:00

每百人有近18人生這種病 台東人頭頸癌居冠

2019-03-23 08:20

健康你我他／春日追櫻 武陵美似桃花源

2019-03-23 00:51

頭痛別按摩！ 聽過「枕神經痛」嗎？

2019-03-23 00:51

醫護結核病風險高 疾管署提供3萬名免費篩檢

2019-03-23 00:51

跌倒痛10天 骨質疏鬆在作怪

2019-03-23 00:51

今明涼冷 清晨15度

2019-03-23 00:40

縣市春遊加碼出爐 單人最高可獲2750元優惠

2019-03-23 00:40

食安修法 「加工助劑」違規最高罰300萬

2019-03-23 00:40

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58

楚才盃作文競賽 寫手教你寫好文

2019-03-22 21:57

大型車注意了！彰化警方3月取締402件違規

2019-03-22 21:50

介紹17位台灣科學家故事 科教館今起展出

2019-03-22 21:42

「畫壇變調鳥」李錫奇辭世 享壽81歲

2019-03-22 20:30

跟老公要求「鍋貼加辣」 袋子打開笑瘋網友：他怕被家暴

2019-03-22 20:00

「留言送加油禮金」是假的 中油：未在臉書舉辦活動

2019-03-22 19:50

2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

2019-03-22 19:41

預警原則入食安法 疑似有害即可預防性下架

2019-03-22 19:00

秀傳智慧病房 病人按平板醫護人員馬上收到

2019-03-22 18:57

影／蟲膠唱片AB膠可修復 重現百年原音

2019-03-22 18:35

女大生半夜腹痛到昏倒 原來腸子結成一團還長巨大水瘤

2019-03-22 18:18

吃巧克力會長痘痘？答案其實很複雜！

2019-03-22 18:00

影／出門不關冷氣更省電？四招「冷」知識 幫您省荷包

2019-03-22 17:57

《食安法》三讀通過 不符規定「加工助劑」最高罰3百萬

2019-03-22 16:54

怪空汙？ 醫師：學童肥胖氣喘可能是飲料糖含量過高

2019-03-22 16:35

台北撲克牌賽爆德國麻疹 她常逛7-11、KTV夜唱

2019-03-22 16:32

清明前1週末國道單一費率7折 台北到高雄省130元

2019-03-22 16:23

車輛違停被開單 找錯對象法官撤單

2019-03-22 15:50

省10元？超商買美式咖啡 卻要求加鮮奶升級拿鐵

2019-03-22 15:39

氣象局：北台灣今氣溫驟降 明天只剩15度

2019-03-22 15:36

臉頷腫像含糖果原來是「親吻病毒」惹禍 醫：少玩親親

2019-03-22 15:25

洗腎者感染結核病風險高 新北擴大免費篩檢

2019-03-22 14:49
看更多

熱門文章

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58

毛孩偷舔醬汁「洋蔥中毒」亡 10種狗不能吃的食物

2019-03-22 19:58

挺肚為婚禮忙翻 準新娘婚前2天遭未婚夫分手

2019-03-22 12:09

原廠藥退出台灣市場 台大醫師直指：問題出在食藥署

2019-03-22 13:15

2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

2019-03-22 19:41

臉頷腫像含糖果原來是「親吻病毒」惹禍 醫：少玩親親

2019-03-22 15:25

當心加速膝蓋退化 醫建議中年人別在籃球場裝年輕

2019-03-22 14:12

獨／農委會副主委找到人接了 產銷調節重任交給他

2019-03-22 13:54

省10元？超商買美式咖啡 卻要求加鮮奶升級拿鐵

2019-03-22 15:39

獨／9家90套經典套票 宜蘭5天4夜萬元有找

2019-03-22 13:43

才吃過又餓了？ 專家提出六種解決之道

2019-03-23 07:13

男友媽要求「全素婚宴」讓她超苦惱 網嘆：重點不是吃素！

2019-03-22 19:38

一開始很甜，最後卻很渣！「甘蔗男」正流行

2019-03-22 22:46

影／出門不關冷氣更省電？四招「冷」知識 幫您省荷包

2019-03-22 17:57

氣象局：北台灣今氣溫驟降 明天只剩15度

2019-03-22 15:36

請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

每日星座運勢／天秤貴人運旺得協助 業務創好績效

2019-03-23 00:00

38歲男當董事長司機領三萬五 網友：騎驢找馬吧

2019-03-22 16:00

要命路口補破網！六都啟動三年計畫 全面盤點一步到位

2019-03-22 13:18

車輛違停被開單 找錯對象法官撤單

2019-03-22 15:50

借鏡歐美「路口瘦身」 車輛自然降速

2019-03-23 00:40

「9塊錢吃日本料理」不是夢！加賀屋周年慶 祭超殺優惠

2019-03-22 12:25

雲林蒜頭變小嚴重歉收 陳吉仲啟動4大對策

2019-03-22 14:07

要命斑馬線…6都大盤點 啟動3年改善計畫

2019-03-23 00:05

今各地有雨 吳德榮：北台灣濕冷到下周一

2019-03-23 07:46

駕駛看到黃燈就衝 學者：「路口瘦身」不能少

2019-03-22 11:47

適量吃蛋、堅果 銀髮族健康老得慢

2019-03-22 14:44

女大生半夜腹痛到昏倒 原來腸子結成一團還長巨大水瘤

2019-03-22 18:18

「畫壇變調鳥」李錫奇辭世 享壽81歲

2019-03-22 20:30

懶貓躺在拼圖上耍萌 主人淚崩：還我一個禮拜

2019-03-22 16:18

家有憂鬱的資優孩子，父母了解他們嗎？

2019-03-22 11:51

避開清明掃墓車潮 連假前一周假日國道7折收費

2019-03-22 11:39

中壯年有百岳夢又怕關節退化 醫師傳授保膝祕技

2019-03-22 13:58

安心照料兒童 長庚整合兒科急診醫津貼

2019-03-22 13:44

3千萬的水晶吊燈！這家新飯店 首年營收上看8億元

2019-03-22 13:09

怪空汙？ 醫師：學童肥胖氣喘可能是飲料糖含量過高

2019-03-22 16:35

每百人有近18人生這種病 台東人頭頸癌居冠

2019-03-23 08:20

大型車注意了！彰化警方3月取締402件違規

2019-03-22 21:50

上班11hr領1千！他提離職卻收到讓人「傻眼翻」簡訊

2019-03-23 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top