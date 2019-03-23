頭劇痛像被鞭打 長時間用3C惹禍

2019-03-23 10:45 中央社 台北23日電



醫師黃婷毓表示，枕神經痛好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族、做長期仰頭的工作者等。由於每次疼痛的感覺強烈，而且無法預測，讓人困擾，若未儘早治療，疼痛感會加劇，頻率也會增加，除了影響日常活動外，睡眠也會被干擾。圖／ingimage 分享 facebook

45歲張先生數天前半邊後腦勺刺痛，痛到像被鞭打，甚至梳頭時會半邊頭皮麻痛，但無頭痛病史，擔心是腦瘤。幸好就醫檢查發現是枕神經痛，與工作長期打電腦有關。

書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓表示，枕神經痛是指頭部後側大枕神經及小枕神經受到壓迫或是被肌肉群卡住所造成的現象，通常會以陣發性疼痛表現，每次疼痛短暫，可能不到1秒。

枕神經痛的疼痛位置是位於單側的後方枕部，除了突然的疼痛外，可能還會伴隨著視力模糊、對光敏感、眼睛後方或兩太陽穴疼痛等。

黃婷毓分享個案，張先生非常認真工作，長時間坐著使用電腦、鮮少休息。數天前突然半邊後腦勺刺痛，起先不以為意，但疼痛頻率愈來愈高，一陣劇烈抽痛全身都要跳起來，就像被鞭子抽打一般。梳頭時也伴隨半邊頭皮麻痛。

張先生之前並無頭痛病史，他非常擔心是不是頭部有什麼狀況，甚至擔心是腦瘤，緊張地就醫。經醫師詢問病史及理學檢查，診斷為枕神經痛，經藥物治療已痊癒。

黃婷毓表示，枕神經痛好發於低頭族、長時間使用電腦的上班族、做長期仰頭的工作者等。由於每次疼痛的感覺強烈，而且無法預測，讓人困擾，若未儘早治療，疼痛感會加劇，頻率也會增加，除了影響日常活動外，睡眠也會被干擾。

枕神經痛患者若沒有調整生活習慣，疼痛可能復發。黃婷毓建議，長時間久坐電腦桌前的工作者最好每半小時起來伸展頸部肌肉，平常也可做一些運動伸展或強化頸部肌肉。若出現疼痛症狀，儘快就醫，不要讓枕神經痛一來再來。

至於枕神經痛的治療，分為口服藥物治療、物理治療及枕骨神經阻斷。口服藥物包括口服非類固醇消炎止痛藥及神經肌肉鬆弛劑；物理治療部分則建議使用熱敷，讓局部僵硬的肌肉鬆開，並配合適當休息。枕骨神經阻斷則是局部施打類固醇或神經麻醉劑。

黃婷毓表示，特別注意的是，枕神經痛患者在疼痛期間不建議按摩，因為有可能使急性發炎反應更為劇烈，使疼痛情況惡化。