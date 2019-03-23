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清明連假塞 公路總局預估宜蘭車潮5日凌晨1點就湧現

2019-03-23 10:00聯合報 記者羅建旺╱即時報導

往年清明連假，宜蘭交通大塞，今年連假將至，交通部公路總局第四區養護工程處備戰，鼓勵民眾提早掃避免塞車外，也預估108年宜蘭地區清明節連假返鄉車潮將自4月5日凌晨1時起開始湧現。

第四區養護工程處今天指出，省道易壅塞路段包括台9線蘇花公路(南向)、礁溪市區、台7丙線往清水地熱路段、台9線往宜蘭綠色博覽會場。宜花地區公墓鄰近路段等，預估將有大量車流出現。

另外，礁溪路段及蘇花公路北返車潮則集中於4月6日下午至4月7日。

第四區養護工程處指出，為鼓勵用路人多加利用大眾運輸，針對公路客運及國道客運，公路總局也已要求經營中、長途國道路線客運業者積極籌措運能，並視各路線情形機動加班營運加強疏運。

並請國道5號客運業者增開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視旅客情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘以內，業者每日開行班次可達1800班次，並提供「高鐵+國道5號客運+台灣好行路線」及「國道5號客運+台灣好行路線」優惠套票，以吸引民眾搭乘大眾運輸至宜蘭地區旅遊。

第四區養護工程處提醒，清明節連假為4月4日(周四)至4月7日(周日)共4天，連假預估旅次特性以返鄉、掃墓及出遊旅次為主。為免路上塞車之苦，也鼓勵民眾可利用天候穩定的空檔提早前往掃墓，以分散清明連假返鄉掃墓交通需求。

連假國道客運蘇花公路

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