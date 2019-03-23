今各地有雨 吳德榮：北台灣濕冷到下周一

2019-03-23 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局表示，昨天晚上到今天隨著華南雲系東移，水氣將明顯增多，各地降雨機率提高。本報資料照片 分享 facebook 今天清晨東北季風持續南下，北台灣最低溫的測站已降至13、14度、都會區則降至15度左右。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天各地都有局部短暫降雨機率，中部以北濕冷，下周二天氣才會好轉。

吳德榮說，最新（22日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天各地雲量多，迎風面降雨較明顯，背風面雨量較少；中部以北天氣濕冷。明天清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫仍在13、14度，台北市也大約在15度左右。他表示，明天上午至後天，東北季風逐漸減弱，氣溫逐日緩升；不過迎風面及華南移出的水氣仍多，北台灣依舊濕涼。

他指出，下周二至周四水氣減少、天氣好轉，氣溫回升幅度也較大，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。不過下周五另一鋒面抵達，中部以北轉有雨，氣溫降、再轉濕涼。

中央氣象局表示，昨天晚上到今天隨著華南雲系東移，水氣將明顯增多，各地降雨機率提高，轉為有局部短暫陣雨的天氣，其中西半部雨勢較為明顯、全面的時段會在今天上半天，東北部則是整天降雨機率都偏高，花東到了下半天也會有較明顯降雨。

氣象局指出，隨著東北季風持續增強，氣溫也會再下降，白天高溫除高屏降幅較小仍有26、27度外，其他地方都會有明顯的下降，北台灣高溫約16到18度，而中部及台南、花蓮、台東則在20到23度，普遍有涼甚至冷的感覺，尤其中南部及花東相較昨天將明顯轉涼，請留意溫度的變化以免著涼。