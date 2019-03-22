4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



交通部觀光局4月起將推出「春遊補助」，今在官網公布第一波合作旅宿業者名單，以及各縣市政府自行加碼優惠方案，其中南投最大手筆，平日住宿南投縣合作的旅宿業者，單人最多享有2750元優惠。

觀光局在4到6月推出的「春遊補助」，「自由行」部分，周日到周四，只要入住春遊合作旅宿，每人住宿只限一次優惠補助500元，但18到40歲青年若前往離島或入住小鎮民宿，可各加碼補助500元，等於最高補助1500元。

「團體旅遊」部分，行程含小鎮須兩天一夜以上，每人每日補助500元，每團上限3萬元，若前往離島、企業員工旅遊或入住星級旅館，每團加碼上限5萬元。參加過團體旅遊補助，還可再使用自由行補助。

今官網公布的第一波合作旅宿名單，包括基隆長榮桂冠酒店、新北淡水福容大飯店、新竹福華大飯店、阿里山東方明珠國際大飯店、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店等，也不乏在地特色民宿，優惠多元，像入住台東縣高野大飯店、富野渡假酒店等，續住1晚再多補助500元。

至於各地方縣市加碼，南投4月1日推出第一波平日加碼，除房價現折500元，前1000組遊客加贈原價1250的「南投好玩卡」，持卡可暢遊清境高空觀景步道、小瑞士花園、日月潭纜車、日月潭遊湖船等；第二波優惠則從4月11日開始，再贈送500元電子消費券，可用於南投縣交通、樂園或景點票券等；若前往集集鎮住宿，再享有500元補助。

此外，5月住桃園，除現折500，再加值送500元旅遊券；5到6月住金門，加碼再領消費券，第一晚200元、第二晚300元，最高補助500元，發完為止。