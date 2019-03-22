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4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 21:58聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

交通部觀光局4月起將推出「春遊補助」，今在官網公布第一波合作旅宿業者名單，以及各縣市政府自行加碼優惠方案，其中南投最大手筆，平日住宿南投縣合作的旅宿業者，單人最多享有2750元優惠。

觀光局在4到6月推出的「春遊補助」，「自由行」部分，周日到周四，只要入住春遊合作旅宿，每人住宿只限一次優惠補助500元，但18到40歲青年若前往離島或入住小鎮民宿，可各加碼補助500元，等於最高補助1500元。

「團體旅遊」部分，行程含小鎮須兩天一夜以上，每人每日補助500元，每團上限3萬元，若前往離島、企業員工旅遊或入住星級旅館，每團加碼上限5萬元。參加過團體旅遊補助，還可再使用自由行補助。

官網公布的第一波合作旅宿名單，包括基隆長榮桂冠酒店、新北淡水福容大飯店、新竹福華大飯店、阿里山東方明珠國際大飯店、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店等，也不乏在地特色民宿，優惠多元，像入住台東縣高野大飯店、富野渡假酒店等，續住1晚再多補助500元。

至於各地方縣市加碼，南投4月1日推出第一波平日加碼，除房價現折500元，前1000組遊客加贈原價1250的「南投好玩卡」，持卡可暢遊清境高空觀景步道、小瑞士花園、日月潭纜車、日月潭遊湖船等；第二波優惠則從4月11日開始，再贈送500元電子消費券，可用於南投縣交通、樂園或景點票券等；若前往集集鎮住宿，再享有500元補助。

此外，5月住桃園，除現折500，再加值送500元旅遊券；5到6月住金門，加碼再領消費券，第一晚200元、第二晚300元，最高補助500元，發完為止。

各縣市「加碼」方案如下：

桃園市

活動時間：2019/05/01~2019/06/30

加碼：5月住桃園最好康，現折500元，加值500元旅遊卷

新竹縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

加碼：春遊住竹縣，現折500元，月月加碼1000份遊樂園門票

新竹市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

加碼：5、6月自由行旅客來新竹市住宿，提供限量特色好禮組合

彰化縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

加碼：春遊半線住一晚，百萬好禮就等你

嘉義市

活動時間：2019/05/01~2019/06/30

加碼：春遊嘉市折500，免費體驗阿里山檜木小火車，消費滿額再抽百萬名車

台南市

活動時間：2019/05/01~2019/06/30

加碼：5-6月藝起遊台南-憑5-6月台南住宿發票(收據)至指定景點送古蹟限定商品1份(限平日)

屏東縣

活動時間：2019/05/01~2019/06/30

加碼：春遊住屏東折500，送好禮抽大獎

南投縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

加碼：春遊住南投折500元，前1千名送好玩卡(價值1250元)、4/11起再加碼送500元折價券(限量10,000份)，如果有到入選全台經典小鎮的集集鎮住宿，還能享有第二次的補助優惠

金門縣

活動時間：2019/05/01~2019/06/30

加碼：5月至6月住金門，除春遊折抵外，加碼再領消費券(第1晚200元、第2晚300元，最高合計500元)，發完為止

台東縣

活動時間：2019/04/01~2019/05/31

在台東縣內入住同一合作旅宿業連續住二晚以上，平日第一晚每間房享觀光局500元補助，第二晚以後（不限平假日）每晚都由業者加碼補助500元，可直接扣抵房價或享該旅宿飯店等值商品。（依各業者官網公告為主）

交通部觀光局4月起將推出「春遊補助」，多種補助方式。圖／擷取自春遊專案官網
交通部觀光局4月起將推出「春遊補助」，多種補助方式。圖／擷取自春遊專案官網
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