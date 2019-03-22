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楚才盃作文競賽 寫手教你寫好文

2019-03-22 21:57聯合報 記者張錦弘╱即時報導

武漢楚才盃作文競賽將在3月底開賽，今年楚才盃已進入第35屆，聯合報教育事業部也第五度與湖北武漢長江日報報業集團楚才競賽委員會合作，除提供寫作競賽平台，得獎學生還能赴武漢出席頒獎典禮、參與兩岸營隊交流活動。歷年來台灣皆有兩萬多人參賽，獲得校園好評，今年開賽前主辦單位邀請歷屆獲得一等獎的學生來分享寫作祕笈、參賽經驗。

參加過兩屆楚才盃，前年獲三等獎，去年領一等獎，目前就讀內壢高中一年級的顧篤諒說，練寫作「多寫」訓練語感非常重要，想練文筆可透過每個星期一篇作文精進寫作功力，第一次獲獎參與營隊交流機會讓她發現到自己的不足，回台後積極改善，果然不負期待去年獲首獎殊榮。

成大航太系學生薛子承表示，參加前其實沒把握自己會得獎，得一等獎後重拾對寫作的熱情，他勉勵參賽的大家，寫作是為了與人產生「共鳴」，平時可多與人互動增加論述能力；也建議參賽好手比賽時可先花5分鐘擬定段落主旨，以避免寫作時間不足。

參賽時還是小六生的斗六國中張嘉莉說，寫作時可善用個人生活經驗，只要真誠表達內心感受再加上一點想像力，就能讓文字變得更加生動。她希望參賽者「能用開心的心情去寫作，用文字讓自己被看見。」

崇明國中郭子瑩也說，審題很重要，是決定寫作方向的關鍵步驟，能精準下筆，言之有物，也不會無的放矢。平時會利用課餘時間閱讀課外書，從中吸收知識和想法，獲獎後的武漢行，看見了武漢美麗的景色，讓她更知道自己是為何而寫，今年她也正將再次參賽與各地寫作好手一較高下。

武漢盃作文競賽得獎者將有機會前往大陸參與頒獎典禮與共學營隊，曾參賽的家長表示競賽題目設計符合孩子需關注的主題，也有家長發現，孩子到了武漢能學到課本上學不到的，不管是地裡歷史文化，都收穫滿滿，原本憂慮孩子獨自去武漢，人生地不熟適應問題似乎都是多餘，所以也鼓勵孩子再次參賽。

更多資訊請上官網：http://educoco.udn.com/chucai2019

去年楚才盃作文賽有55位台灣學生赴武漢領獎。圖／劉滿攝影
去年楚才盃作文賽有55位台灣學生赴武漢領獎。圖／劉滿攝影
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