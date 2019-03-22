介紹17位台灣科學家故事 科教館今起展出

2019-03-22 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



為什麼非要打那麼多疫苗不可？在全世界傳染的SARS到底有多恐怖？由科技部指導、中山大學主辦的「有你真好！台灣科學家群像展」，即日起到24日在國立台灣科學教育館展出，展覽介紹17位對台灣科學發展有重大貢獻的科學家。希望透過淺顯易懂的圖文介紹，帶給年輕學子更多學習上的動力、啟發與方向，造就未來的科學家。

「有你真好！台灣科學家群像展」內容以台灣科學發展的重要推手與事件為展覽核心，使用文字與圖片，對台灣科學發展重大事件、科學家的生平或創舉等進行介紹，並以採訪影音輔助，用淺顯易懂的內容，呈現研究成果或科學家的特殊貢獻，增進年輕學子與社會大眾對於台灣科學發展的認識。

為讓國人了解科學推進人類文明發展的歷程，科技部自107年起，推出「主題科學日」活動，選擇科學史上重大事件發生日，於科技部「科技大觀園」網站刊載相關介紹文章，同時搭配主題文章，延伸辦理相關活動。繼去年「IC60特展—積體電路發明60周年」主題科學日活動獲熱烈迴響，科技部自年初至今，除籌畫移展事宜，也陸續配合國際女性科學日、愛因斯坦140周年冥誕及霍金逝世周年辦理「主題科學日—與時空行者徜徉宇宙」紀念活動，發表多篇文章，藉以和科學史上重要時刻相互輝映。

科技部表示，本次展覽的內容是以科技部「科技大觀園」網站所刊登「主題科學日」文章作為發展，由中山大學物理系教授郭啟東帶領的主題科學傳播計畫團隊，廣邀全台灣優秀學者撰寫，由已有30篇相關文章中，挑選重要台灣科學家，以策展形式介紹17位對台灣科學發展有重大貢獻的科學家。希望透過淺顯易懂的圖文介紹，帶給年輕學子更多學習上的動力、啟發與方向。