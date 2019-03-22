「畫壇變調鳥」李錫奇辭世 享壽81歲

2019-03-22 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



前國策顧問、國家文藝獎得主李錫奇，今晚7時21分於台北醫學大學附設醫院辭世，享壽81歲。李錫奇19日腦幹爆裂送進北醫搶救，證實腦幹出血住進加護病房。親近他的友人表示，家屬已證實死訊。

李錫奇1938年出生於金門古寧頭，畢業於台灣省立台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術科。1958年與前輩陳庭詩、楊英風等人共組「現代版畫會」，亦為「東方畫會」中後期重要成員。

李錫奇的創作以風格多變著稱，除了融合東方傳統與西方現代思潮，創作形式從版畫、水墨、抽象書法、漆畫、複合媒材至裝置皆有涉獵，甚至與文學界現代詩人多次跨領域合作，在台灣藝壇有「變調鳥」的美名。

李錫奇身兼創作者與畫廊業者。從1978年至1990年，他先後開設「版畫家」、「一畫廊」、「環亞藝術中心」以及「三原色」等畫廊，創下第一個以民間畫廊邀請趙無極、朱德群等國際大師的作品來台的紀錄。他不僅讓台灣藝術與國際接軌，更填補了70年代鄉土運動抬頭到1984年台北市立美術館成立之前，現代藝術活動的空白，可說是台灣藝術現代化的重要推手。

因李錫奇對台灣藝術的貢獻，前總統馬英九在就職其間，特聘請李錫奇為國策顧問。2012年，李錫奇獲「國家文藝獎」。當時他上台領獎時表示，獲頒文藝獎最大的感想和希望，就是「讓金門成為文化盛地。」