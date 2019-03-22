2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物
國內外降血壓藥原料藥風波未平，美國食藥局（FDA）3月初對全球提出警訊，又發現第3種不純致癌物質「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸」（NMBA）。衛福部食藥署馬上清查出國內有2款降血壓藥，使用到問題原料藥，預防性下架3188萬顆，經過檢驗、複驗，2款降血壓藥的原料藥，證實被驗到不純物，已依法要求藥廠1個月內完成回收，已下架產品不得再上架。
美國月初針對印度製藥廠Hetero的降血壓藥主成分發現第3種的致癌物「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸」（NMBA），對全球發出警訊，清查後確定台灣有使用到的藥品分別也2款，為吉富貿易有限公司進口的「緩壓膜衣錠50毫克」以及瑩碩生技的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」總計66批，兩者統計為3188萬顆。
食藥署藥品組科長洪國登表示，第一時間食藥署要求2藥廠先採取預防性下架，2款產品不得繼續在架上販售，先留存於藥局或是醫院內，但檢驗報告今出爐，今天已要求藥廠於1個月內完成回收，期限為4月22日以前，屆時將依規定將問題產品銷毀。
洪國登表示，沙坦類的降血壓藥品，食藥署將持續跟進國際腳步，全面清查，由於沙坦類出現不純物事件，國際間皆認為未來可能不只有3種，還可能會有第4種或第5種，先前一度提出國內全面停用沙坦類的降血壓藥，但召開過一次專家會議後，專家認為「不宜」，直言沙坦類的降血壓藥，占所有降血壓藥使用量約30％，一旦停用問題更大，現階段則是使用的好處大於壞處；因此最後決議是台灣不會全面停用沙坦類的降血壓藥品，將維持現狀，也會持續清查問題原料藥，守護藥品安全。
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