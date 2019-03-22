2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

2019-03-22 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



國內外降血壓藥原料藥風波未平，美國食藥局（FDA）3月初對全球提出警訊，又發現第3種不純致癌物質「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸」（NMBA）。衛福部食藥署馬上清查出國內有2款降血壓藥，使用到問題原料藥，預防性下架3188萬顆，經過檢驗、複驗，2款降血壓藥的原料藥，證實被驗到不純物，已依法要求藥廠1個月內完成回收，已下架產品不得再上架。

美國月初針對印度製藥廠Hetero的降血壓藥主成分發現第3種的致癌物「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸」（NMBA），對全球發出警訊，清查後確定台灣有使用到的藥品分別也2款，為吉富貿易有限公司進口的「緩壓膜衣錠50毫克」以及瑩碩生技的「壓寧悅膜衣錠50／12.5毫克」總計66批，兩者統計為3188萬顆。

食藥署藥品組科長洪國登表示，第一時間食藥署要求2藥廠先採取預防性下架，2款產品不得繼續在架上販售，先留存於藥局或是醫院內，但檢驗報告今出爐，今天已要求藥廠於1個月內完成回收，期限為4月22日以前，屆時將依規定將問題產品銷毀。