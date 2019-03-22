上網訂機票旅館風險大 線上平台藏陷阱

2019-03-22 20:38 中央社 新北22日電



隨廉航進入市場，國人自助旅遊愈加盛行，機票與住宿比價網、網路購票平台紛紛成立，有民眾差點因此受騙，打電話求助。消保官提醒，網路訂票雖方便，但也要多注意。

新北市政府法制局消費者保護官發布新聞稿表示，接獲一通消費者求助電話，原來是使用搜尋引擎自行上網購買某航空公司機票，卻沒連上航空公司網站，而是被導引到某網路購票平台（Online Travel Agency，簡稱OTA）。

消費者購買後取得訂位編號，撥打給航空客服詢問，對方卻表示並沒有此一訂位。他擔心遭詐騙，立即申請信用卡止付報警，並撥打電話求助。

消保官指出，本案的OTA網站，針對不同航空公司，製作不同的購票入口，消費者直接從搜尋引擎排在前面的廣告點選航空名稱，以為是直接向航空官網購票，實際上是進入購票平台為航空製作的入口連結。簡單來說，航空公司登記的購票人為OTA而非旅客，所以無法依旅客要求取消這筆訂單。

法制局長黃怡騰表示，近年來國人自助旅遊風氣盛行，隨各家廉價航空進入市場，各種協助消費者對機票與住宿比價、整合的OTA也如雨後春筍般紛紛成立。但因為許多網路平台均設立於外國，一旦發生消費糾紛，業者並不會遵守我國消保法規定出席協商，往往導致消費爭議難以解決。

依「國際機票交易重要須知範本」及國際慣例，旅客於購買機票後，如有退票、改票等作業需求，應洽「原售票單位」辦理，並須遵守原購買機票使用規定及限制。網路訂購機票與住宿雖然方便，但也要多加注意瀏覽器顯示網址，確認交易對象，避免發生消費糾紛。如有疑問，可撥打1950全國消費者服務專線。