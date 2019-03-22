預警原則入食安法 疑似有害即可預防性下架

2019-03-22 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



立法院院會今天三讀通過「食品安全衛生管理條例部分條文」修正草案，除了明定加工助劑定義以外，額外修正食安法第4條，未來食品疑似有殘留有害物質，依「預警原則」要求產品下架，過去幾起事件，由於難以認定對人體有害，依食安法無法預防性下架，還是依照北市的食安自治條例才守護國人食安，未來母法直接規定，無需再仰賴自治條例。

亞培特殊營養品結塊事件，曾引發軒然大波，仰賴管灌食物的患者以及家屬為之恐慌，質問為什麼不採取預防性下架？當時主要的原因為食安法的規定「中央主管機關對於重大或是突發性食品衛生安全事件，必要時得依風險評估或流行病學調查結果，公告對特定產品或特定地區之產品採取下架、封存、限期回收等措施。」

而此案並未取得問題產品的檢體，且既沒有風險評估也沒有流行病學調查，也只能讓疑似問題產品仍在架上販售，最後是依照北市食安自治條例，才先讓疑似問題產品下架，靜候檢驗調查，結果產品果然異常，受到產線冷卻水的細菌污染，導致產品結塊。

不過，今修法後，於食安法第4條加上「預警原則」，不再只有風險評估、流行病學調查2種選擇，而是只要食品有「疑似」的問題，並且是重大的食安事件，可以依食安法採取預防性下架。

除了修訂食安法第4條外，食藥署食品組組長潘志寬表示，本次修法重點為，於食安法中明定「加工助劑」的定義，幾年前，食藥署訂定「加工助劑衛生標準」，卻被監察院糾正，食安法中完全沒有提到加工助劑，如何訂定相關加工助劑的規定，等同食安法沒有授權管理加工助劑。

因此本次修法於母法食安法中，明定加工助劑的定義，也等於授權食藥署可以管理加工助劑，食安法修法過後，將待總統令發布後才正式施行。