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出生地決定擁有幾房 一張表揭殘酷事實

影／蟲膠唱片AB膠可修復 重現百年原音

2019-03-22 18:35聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

你知道什麼是「蟲膠唱片」嗎？可曾聽過百年前灌錄的客家採茶歌？客家文化發展中心台灣客家文化館今天推出「山路彎彎」台3線客家山林產業文化特展及「如膠似漆」蟲膠與黑膠唱片展、「遶山樂」苗栗人文生態休閒聯盟特展，三大展同時開幕，引領民眾穿梭時光隧道，感受百年來客家文化、產業發展及浪漫台3線之美。

客委會主委李永得、客發中心主任何金樑及各界客家人士上午連袂參加開幕，台灣客家文化館這次同步推出3大展，結合館藏及數位科技，強調要讓遊客以視覺、聽覺、嗅覺等多重感官體驗，感受浪漫台3線及客家文化；「山路彎彎」展至明年2月10日、「如膠似漆」至今年11 月底、「遶山樂」至4月22日，客發中心歡迎民眾把握機會來感受。

「山路彎彎」以鋸、焗、摘、拈等客語從事勞務的動詞，分類探究林業、編織、樟腦、香茅、山茶、桑蠶、油桐等山林經濟產業的文化歷史；另外「彎彎斡斡」區，以台3線上的老路，呈現「樟之細路」及「古道修復」的推動，還有「創客再生、青春洄游」以遊、食、轉，呈現台3線豐富的自然資源、文化底蘊及創客現況。

「如膠似漆、留聲客音」蟲膠與黑膠唱片展，除客發中心典藏的蟲膠、黑膠唱片、表演樂器，還呈現1914年客籍藝師、樂師到日本灌錄的第一張蟲膠唱片，這次展出特別向日本國立民族學博物館申請到當年錄製的數位音檔，包括何阿文、蘇萬松等客籍歌手演唱鼓吹樂、採茶戲、新式採茶、改良採茶、勸世歌等47首，百年後都原音重現，讓遊客現場聆賞。

蟲膠唱片製作原料混合了東南亞、印度一帶生產的胭脂蟲分泌物，也被稱為「洋乾漆黑膠唱片」，每分鐘78轉速，有趣的是，蟲膠唱片硬度與AB膠近似，因此可用AB膠來修復這些老唱片的破損、裂痕，讓唱片記錄的無形文化資產得以重現。

客家文化發展中心今天在台灣客家文化館同步推出「山路彎彎」、「如膠似漆」、「遶山樂...
客家文化發展中心今天在台灣客家文化館同步推出「山路彎彎」、「如膠似漆」、「遶山樂」3項大展，推介浪漫台3線、客家文化之美。記者胡蓬生／攝影
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「如膠似漆、留聲客音」蟲膠與黑膠唱片展，展出客發中心典藏的蟲膠、黑膠唱片、表演樂...
「如膠似漆、留聲客音」蟲膠與黑膠唱片展，展出客發中心典藏的蟲膠、黑膠唱片、表演樂器。記者胡蓬生／攝影
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「如膠似漆、留聲客音」蟲膠與黑膠唱片展，展出客發中心典藏的蟲膠、黑膠唱片、表演樂...
「如膠似漆、留聲客音」蟲膠與黑膠唱片展，展出客發中心典藏的蟲膠、黑膠唱片、表演樂器，百年原音也在現場重現。記者胡蓬生／攝影
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客家文化發展中心今天在台灣客家文化館同步推出「山路彎彎」、「如膠似漆」、「遶山樂...
客家文化發展中心今天在台灣客家文化館同步推出「山路彎彎」、「如膠似漆」、「遶山樂」3項大展，推介浪漫台3線、客家文化之美。記者胡蓬生／攝影
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客家文化發展中心今天在台灣客家文化館同步推出「山路彎彎」、「如膠似漆」、「遶山樂...
客家文化發展中心今天在台灣客家文化館同步推出「山路彎彎」、「如膠似漆」、「遶山樂」3項大展，推介浪漫台3線、客家文化之美。記者胡蓬生／攝影
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「如膠似漆、留聲客音」蟲膠與黑膠唱片展，展出客發中心典藏的蟲膠、黑膠唱片、表演樂...
「如膠似漆、留聲客音」蟲膠與黑膠唱片展，展出客發中心典藏的蟲膠、黑膠唱片、表演樂器，客委會主委李永得等人在展場聆賞。記者胡蓬生／攝影
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客家文化彎彎修復
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