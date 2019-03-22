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女大生半夜腹痛到昏倒 原來腸子結成一團還長巨大水瘤

2019-03-22 18:18聯合報 記者王昭月╱即時報導

一名20歲陳姓女大學生半夜突然肚子劇痛，就醫後還在醫院廁所裡痛到昏倒，醫生不敢大意，緊急安排檢查赫然發現，她不只腸子扭轉360度捲成一團，腹部還有顆直徑11公分、宛如哈蜜瓜大小的水瘤，經開刀取出後及時保住腸子的活性，避免演成腸道壞死的命運。

義大醫院一般外科主任戴運生說，女大學生就讀義守大學，半夜2點多右上腹突然劇烈絞痛，由教官送醫，到院時她腹部微漲有壓痛感，但無腹膜炎症狀，原以為只是一般腸胃炎，結果她在等待檢驗時因有尿意去上個廁所，竟然昏倒，再送回急救區時腹部已硬如木板，呈現「木板樣」現象，醫護人員警覺異樣，緊急剖腹探查，發現她的小腸已呈缺血狀態，腸係膜的根部更有一顆淋巴水瘤！

「她的小腸繞著腸係膜扭轉360度，小腸的血流已遭阻斷」，戴運生說，院方經由手術將女大學生的小腸復位，並摘除掉腸係膜水瘤，所幸觀察48小時後，她的小腸仍有活性，否則一旦缺氧壞死即需切除，若變成「短腸症」，就得終生打靜脈營養點滴維生，往後的生活難以想像。

戴運生說，這名女大學生腹內的淋巴腫瘤已大到11公分，但先前都未出現壓迫等不適症狀，直到腫瘤形成一個「引點」，造成小腸扭轉阻斷血流供應引發劇烈腹痛才就醫。提醒民眾，如果發生不明原因腹痛，務必趕快就醫，千萬不能掉以輕心。

義大醫院一般外科主任戴運生（見圖）表示，半夜腹痛的女大生，不只小腸扭轉成一團，腹...
義大醫院一般外科主任戴運生（見圖）表示，半夜腹痛的女大生，不只小腸扭轉成一團，腹腔內也有直徑11公則的水瘤。記者王昭月／攝影
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大學生腹痛腫瘤
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