《食安法》三讀通過 不符規定「加工助劑」最高罰2億

2019-03-22 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



火鍋湯頭和重組肉的問題重重，食品安全越來越受國人重視。立法院院會今下午進行討論事項，三讀通過「食品安全衛生管理法部分條文」修正草案，明定「加工助劑」定義與用途，若不符規定，可處新台幣6萬以上、2億元以下的罰鍰。

食品加工過程常需要使用不屬於食品添加物的「加工助劑」，衛福部食藥署在2016年設置《加工助劑衛生標準》，將其定義為「加工助劑係指在食品或食品原料之製造加工過程中，為達特定加工目的而使用，非作為食品原料或食品容器具之物質。

為了防止廠商使用黑心手段危害食安，立法院社會福利及衛生環境委員會去年12月初審通過食品安全衛生管理法部分條文修正草案，今立院三讀供握，明定「加工助劑」的定義與用途。三讀條文明定，加工助劑是指在食品或食品原料的製造加工過程中，為達特定加工目的而使用，非作為食品原料或食品容器的物質。

條文明定，該物質於最終產品中不產生功能，食品以其成品形式包裝之前應從食品中除去。其可能存在非有意，且無法避免之殘留。

條文另外增列，國內通過農產品生產驗證者，應標示追溯來源，有中央農業主管機關公告的生產系統者，應標示生產系統；比如雞蛋是格子籠或是放養的，都應標示。